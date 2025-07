Joven destroza el carro de su padre tras verlo con otra mujer que no era su madre | VIDEO

Una joven de 19 años se volvió tendencia en redes sociales, luego de protagonizar un fuerte altercado en las calles de Santa Marta, Colombia. Aparentemente, el problema se habría desatado luego de que la joven descubrió a su padre dentro de un auto con una mujer que, según gritó en ese momento, no era su madre. Al ver la escena, la mujer no contuvo su enojo y arremetió contra el vehículo con piedras y un casco de motocicleta, pese a que se encontraban en vía pública y decenas de personas veían lo sucedido.

El hecho ocurrió en la avenida del Libertador, una de las más transitadas de la ciudad, según medios locales. El caso rápidamente atrajo la atención de las personas que estaban cerca, quienes no dudaron en documentar lo sucedido y posteriormente subirlo a redes sociales. En las imágenes que circulan por redes sociales, se puede ver a la joven gritando, golpeando el carro y exigiendo a su padre y a la mujer que bajaran del vehículo.

De igual manera, se ve a la joven con su teléfono con una mano, mientras con la otra utilizaba una piedra para romper los vidrios del coche. En medios locales trascendió que la mujer primero rompió el vidrio del copiloto, luego golpeó el parabrisas y también dañó los espejos laterales.

Testigos grabaron la agresión y la subieron a redes

#OPINE. El día de ayer (19JUN), en Sta/Marta, una menor de edad sorprendió a su padre al parecer con la amante y protagonizó una escena de celos en plena Av. Libertadores. El video rápidamente se difundió por redes sociales generando todo tipo de comentarios a favor y en contra. pic.twitter.com/WR0Wi9WeK3 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) June 20, 2025

Por su parte, la reacción del padre y de la mujer que lo acompañaba fue quedarse dentro del auto, esto mientras la joven destruía el vehículo y les gritaba desde el exterior. La supuesta amante, en lugar de ocultarse, comenzó a grabar a la joven desde dentro del vehículo, lo que al parecer incrementó aún más el enojo de la hija. “Ella gritaba que era una falta de respeto, que no podía creer que su padre hiciera eso”, comentó un mototaxista que presenció la escena ante medios locales.

Otro testigo mencionó que varias personas alrededor comenzaron a animar a la joven, con frases como “¡dale más duro!” y “¡eso le pasa por infiel!”. La escena no tardó en difundirse por plataformas como TikTok, Instagram, Facebook y X, antes Twitter, donde, en cuestión de horas, el video acumuló miles de reproducciones, comentarios y compartidos. El video también dejó un fuerte debate en plataformas digitales, donde los internautas han debatido sobre el actuar de la joven y su padre.

Video causa debate en redes sociales

La joven exigía que la mujer saliera del carro. Foto: @ColombiaOscura_

Algunos usuarios expresaron su apoyo a la joven, señalando que su reacción fue provocada por el dolor de ver a su padre traicionando a su madre. “Lo que hizo está mal, pero el dolor la hizo reaccionar así”; "me parece excelente, que haga respetar a su madre"; "no es una escena de celos, está haciendo respetar a la mamá"; "la infidelidad también hiere a los hijos"; "yo veo una hija, molesta y con razón, porque están engañado a su mamá", son algunos de los comentarios que ha recibido el video en redes sociales.

Por su parte, hubo quienes consideraron que la violencia nunca es la solución y que, aunque la situación fue dolorosa, no justificaba los daños causados. Algunos otros argumentaron que el hombre aparentemente ya estaría divorciado, lo cual no ha sido confirmado, mientras que otros han arremetido contra la joven por no "respetar" a su padre:

"Yo pienso que cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos y una cosa es la relación entre los padres y otra padres-hijo"; "mal criada, que respete el papá"; "¿de cuando a acá una hija reprende a un padre?"; "los hijos son los peores jueces"; "no tiene ningún derecho a hacerle eso al padre"; "hay que escuchar la otra versión, ya estaba divorciado", son algunos de los comentarios que también recibió el video.