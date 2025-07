Es oficial: se confirmó una buena y una mala noticia para el sector turístico de México

México siempre ha sido un país turístico y no va a dejar de serlo, tanto por sus playas como por la historia que se vive en cada rincón mexicano. Sin embargo, hay una buena y mala noticia: la buena es que van muchos más turistas, la mala es que gastan menos que antes. Esa es la nueva disyuntiva que el gobierno mexicano tiene que mejorar.

El gasto turístico

Si bien, en 2024, México se posicionó como el sexto país más visitado del mundo, no aparece si hablamos de la derrama económica generada por los turistas internacionales, de hecho, desaparece del top 10 y cae hasta el lugar 19, algo que no sucede con el resto de las naciones mencionadas en el ranking.

Playas de Tulum, México

Según el más reciente ranking de la ONU Turismo, México registró la llegada de 45 millones de turistas internacionales del 2024, lo que representa un incremento del 7.4 por ciento anual . El gasto promedio de un turista en el país fue de 730 dólares. Siendo borrado del ranking, por naciones como Canadá, Australia, Emiratos Árabes y Japón, que, si bien reciben menos visitantes, gastan mucho más.

Ramón Martínez, investigador y docente de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), hay diversos factores que han hecho que el arribo de turistas no se vea reflejado en la economía del país. "Una de las principales ofertas es el modelo all inclusive, que hace que no haya tanto gasto extra y sea uno de los más buscado", expuso el investigador. Además, también está el hecho de la seguridad, que impide que los turistas salgan de sus hoteles a caminar por México.

Pirámide de Chichen Itza, México

Un punto más

México fue rebasado en el ranking de visitantes, por Francia, España, Estados Unidos, Turquía e Italia. Sin embargo, a la hora de comprar los ingresos, como ya dijimos fue completamente relevada de su puesto. Francisco Madrid, ex subsecretario de Turismo federal e investigador de STARC Anáhuac Cancún, consideró que México debería de pugnar por avanzar más rápido en el ranking de mayor derrama económica, que en el de número de visitantes.

