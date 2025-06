Filtran la ÚLTIMA FOTO que subió la empresaria Nyny Montaña antes de ser hallada en el refrigerador de un restaurante

Tras confirmarse el hallazgo sin vida de Nyny Jhoanna Montaña Rodríguez, una modelo colombiana que fue reportada como desaparecida y encontrada en el congelador de un restaurante en Guatemala, se han filtrado las últimas publicaciones que realizó la mujer previo a que sus familiares informaran sobre su desaparición.

De acuerdo con la información de los seres queridos de Montaña, la mujer vivía con su pareja en Guatemala, donde se dedicaba a la venta de ropa "de paca". Sin embargo, la hermana de Nyny Jhoanna detalló que habló por última vez con la víctima el pasado mes de mayo y desde entonces no tuvieron contacto con ella, hasta que su pareja los contactó el 23 de mayo para avisarles que no sabía nada sobre su paradero y que estaba desaparecida.

Desde entonces, tanto la pareja de Nyny, como sus familiares en Colombia, comenzaron a buscarla, teniendo como referencia que la última vez que la vieron fue en un centro comercial en Guatemala. Tras varios días de búsqueda, las autoridades informaron que fue encontrado el cadáver de la mujer el 28 de mayo, esto dentro del refrigerador de un restaurante. Al respecto, los seres queridos de la mujer se han manifestado en redes sociales para pedir justicia por el crimen.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Nyny Jhoanna?

La joven fue encontrada en un refrigerador. Foto: Facebook / Nini Montana.

Una de las pistas, que hay sobre lo que sucedió con la mujer colombiana, es un video que ella misma compartió en sus redes sociales, donde mostró que estaba comiendo con un hombre en un restaurante. Aparentemente, el sujeto que aparecería en las imágenes sería la pareja sentimental de Nyny, por lo que ahora se ha convertido en un sospechoso clave en el caso de la joven, cuyo feminicidio aún no ha sido resuelto.

Medios locales reportan que Nyny aparece en el video luciendo la misma ropa con la que fue encontrada sin vida, lo que sugeriría que el clip se captó el mismo día que fue reportada como desaparecida. En el mismo congelador, donde fue hallado el cuerpo de la mujer, se encontró su teléfono celular, el cual quedó bajo el resguardo de las autoridades y será una pieza clave en las investigaciones de su feminicidio. Se espera que en los próximos días se compartan las causas de su muerte y se determine si se trató de un feminicidio, o no.

¿Quién era Nyny Jhoanna?

La joven fue vista por última vez en mayo. Foto: Facebook / Nini Montana.

Según declaraciones de Tatiana Montaña, hermana de Nyny Jhoanna, la joven se mudó a Guatemala con la esperanza de ayudar económicamente a su familia, puesto que ella era la mayor de 10 hermanos. Ahí vivía con su pareja sentimental y su hija; la familia, se dedicaba a vender ropa, pues en Guatemala es usual comprar ropa "de paca" a precios accesibles, para posteriormente revender estas piezas a precios más elevados.

"Como todo el mundo sabe, en Guatemala, al igual que en México, hay una actividad que se conoce como la paca, que es la venta de ropa de segunda mano que traen desde Estados Unidos. Ella abrió ese tipo de negocios allá, primero San Luis de Tolimán, después se estableció en otro municipio llamado Panajachel. En medio de ello, su vida tuvo altibajos, pues se separó de su esposo, la custodia de la niña quedó en manos de su expareja y surgieron problemas económicos con su trabajo”, contó la hermana de Nyny.

Ahora, los seres queridos de la mujer exigen que el caso no quede impune y se haga una investigación para determinar las causas de muerte de Nyny, así como para identificar si se trató de un crimen, o no. Por ahora, no se sabe si. la pareja sentimental de la mujer se encuentra detenida, o si permanece prófugo de la justicia. Se espera más información en los siguientes días.