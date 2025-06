Emiten urgente ALERTA SANITARIA por HISOPOS que no deben usarse, están contaminados con HONGOS

Autoridades sanitarias han alertado a los consumidores estadounidenses sobre una reconocida marca de hisopos nasales, la cual recientemente se dio a conocer por estar contaminada con hongos, mismos que pueden causar serios problemas de salud a quienes los utilicen. En este sentido, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), ha aconsejado desechar estos productos y evitar utilizarlos.

El retiro de productos está siendo llevado a cabo por la empresa Church & Dwight Co., Inc., luego de que se detectara la posible presencia de hongos en varios de sus hisopos nasales. De acuerdo con un comunicado de la FDA, estos artículos están siendo retirados del mercado de manera voluntaria por riesgo de contaminación microbiana, por lo que no es recomendado que las personas los utilicen.

Según la FDA, los hisopos contaminados pueden causar infecciones graves, especialmente en personas vulnerables como bebés, niños, adultos con enfermedades crónicas y quienes tienen el sistema inmunológico debilitado. Aunque hasta el momento no se han reportado efectos adversos severos relacionados con estos productos, el retiro tiene como objetivo alertar a los consumidores y evitar que los productos se sigan distribuyendo.

¿Qué productos están siendo retirados del mercado?

Estos son los hisopos que no deben ser utilizados. Foto: FDA.

El retiro actualmente afecta a tres productos populares de la compañía, los cuales son:

Hisopos nasales Zicam Cold Remedy, con UPC 732216301205, todos los lotes. Son hisopo homeopático sin zinc para el resfriado, diseñado para acortar la duración del resfriado común. Hisopos nasales Zicam AllClear, con UPC 732216301656, todos los lotes. Son hisopos de limpieza nasal ( descontinuado en diciembre de 2024) . Hisopos para dentición de bebés Orajel, con UPC 310310400002, todos los lotes. Son hisopos prehumedecidos diseñados para aliviar las molestias de la dentición en bebés y niños pequeños.

Además, la empresa ha informado que los productos fueron distribuidos a nivel nacional dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, por lo que se recomienda a las personas verificar en caso de haber comprado recientemente estos productos, los cuales podrían significar un riesgo para la salud.

¿Por qué son peligrosos para la salud?

Las personas vulnerables pueden presentar infecciones graves. Foto: freepik.

De acuerdo con lo explicado por la FDA, la presencia de hongos en los hisopos de algodón puede representar un peligro mortal, especialmente si estos productos entran en contacto con mucosas lesionadas, como en las fosas nasales o encías irritadas. Esta exposición puede derivar en infecciones graves, en especial si el hongo ingresa al torrente sanguíneo o al sistema respiratorio, donde se pueden desencadenar problemas de salud graves e incluso mortales.

El riesgo se multiplica en personas inmunocomprometidas, pacientes con enfermedades autoinmunes, niños pequeños, adultos mayores o personas que reciben tratamientos como quimioterapia. El uso de un hisopo contaminado en zonas como la nariz o las encías podría, en estos casos, derivar en severas infecciones, las cuales de no tratarse a tiempo podían llegar a ser mortales para las personas vulnerables.