Se distrae y cae a las vías del tren, muere arrollado en segundos: VIDEO

Un hombre perdió la vida de forma inmediata luego de que cayera a las vías del tren por error en una estación, los últimos momentos de vida del occiso quedaron registrados por la cámara de videovigilancia del lugar, los hechos habrian sucedido en Malasia.

En la grabación de 21 segundos de duración compartida por la cuenta de X @Lamanoconpelos0, se observa como el hombre va caminando por la estación a la orilla presuntamente con la intención de esperar que arribe el tren del proveedor Rapid KL de transporte público de Kuala Lumpur, Malasia para abordarlo.

Aunque se levantó, el tren lo arrolló y acabó con su vida Foto: X @Lamanoconpelos0

Muere arrollado en segundos tras distraerse y caer a las vías del tren: VIDEO

Sin embargo; el usuario del transporte tiene su vista fija en el convoy y no observa el suelo, por lo que no se percata lo que está pisando y da un paso sin darse cuenta que ya no hay camino, lo que provoca que el sujeto pierda el equilibrio y caiga a las vías. Aunque el sujeto se levantó inmediatamente y el ferrocarril venía más lento ya que casi terminaba de estacionarse, esto no fue suficiente para que el hombre lograra salir con vida del lamentable accidente y terminó arrollado por el tren.

Los cibernautas lamentaron el deceso del hombre y dejaron comentarios como: “creó que pensó que el tren venía del otro lado”, “seguro venía pensando en otras cosas”, “la muerte fue muy rápida, cuestión de segundos”, “qué despistado fue”.