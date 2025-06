Fiesta en cabaña acaba de forma espeluznante, DJ rompe el silencio

Una fiesta dentro de una cabaña terminó en tragedia cuando los invitados fueron sorprendidos por cuatro hombres quienes llegaron cuando el ambiente de música electrónica estaba a tope en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Un DJ rompió el silencio sobre lo que ocurrió.

En un video compartido en su redes sociales, el DJ Zandú aseguró que en el instante que los cuatro hombres comenzaron a disparar a la multitud, él debía haber estado en el lugar haciendo su presentación, pero dijo que le tocó irse sin dar mayores detalles.

"Estaba allá, me debía quedar hasta la hora que iba a pasar eso, pero pues gracias a Dios me tuve que ir para otra parte, y estoy como en shock. De verdad que mis mayores sentidos de pésame a las familias afectadas, mucha fuerza. Muchas gracias a la gente que se preocupó que me mandaron mensajitos para ver si estaba bien”, dijo el DJ.

La balacera en la fiesta de electrónica iba dirigida a una persona

La balacera que hicieron los cuatro hombres armados dejó a varias personas heridas, además de tres personas fallecidas quienes fueron identificadas como: Massiel Karina Gómez Gómez de 25 años; Luis Alfredo Vergara Juliao, alias Víctor de 25 años, y Ronaldo José Alarcón Castillejo de 25 años de edad.

Trascendió que el ataque armado fue vinculado con un conflicto entre bandas del crimen organizado, donde está involucrada la organización criminal conocida como Los Costeños, según medios locales. En ese sentido se dio a conocer que la policía identificó a la persona que iba dirigido el ataque.

Raúl Henao Farías, conocido por el alias de Choco, era el blanco de los sicarios que dispararon a la multitud para abatir al hombre que está relacionado con el tráfico de drogas. El hombre recibió un disparo en el fémur derecho, pero logró sobrevivir al atentado en su contra.

Edwin Urrego, comandante de la Policía de Barranquilla afirmó que no descartan un ajuste de cuentas en la investigación y dijo que Choco es clave en la indagatoria para hallar a los asesinos de las tres personas, entre ellas la DJ Massiel Karina Gómez, dijo citado por Semana. Los agentes indagan el sistema de circuito cerrado de las cámaras para identificar a los pistoleros.