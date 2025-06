Revelan causa de muerte de Ana, adolescente que murió tras comer un pastel de regalo que le enviaron a su casa

La muerte de la adolescente Ana Neves, en Brasil, ha dado un nuevo giro, esto después de que una supuesta amiga de la joven admitió que ella fue la autora intelectual del homicidio. Cabe recordar que Neves, de 17 años, perdió la vida tras ingerir un pastel de cumpleaños que le fue entregado a la puerta de su casa; el postre además estaba acompañado de una nota de amor, por lo que la joven no dudó y consumió el pastelillo.

Según el reporte de las autoridades, Ana falleció recibió un misterioso paquete con un pastel de regalo y dos notas aparentemente románticas. Una de ellas decía: “un regalo para la chica más hermosa que he visto en mi vida”. Mientras que en la otra se leía lo siguiente: “la chica más dulce y con la personalidad más increíble”.

La joven pensó que el regalo era por parte de admirador secreto, por lo que compartió los hechos con sus amigos en un grupo de WhatsApp, incluso grabó un mensaje de voz emocionada por el gesto. Sin embargo, horas después todo cambio y la joven comenzó a sentirse mal. Fue llevada al hospital, pero los médicos no detectaron la gravedad del cuadro y le dieron el alta esa misma noche. Volvió a su casa para continuar con la celebración junto a sus amigas, incluida la autora del ataque, quien durmió allí como si nada hubiera ocurrido.

Revelan causa de muerte de Ana Neves

El pastel estaba acompañado de una nota. Foto: Facebook / Ana Neves.

El domingo 1 de junio, el estado de Ana empeoró. Se descompensó nuevamente y cayó en el baño. Fue trasladada de urgencia al hospital, pero los intentos por reanimarla fueron en vano. Los resultados de la autopsia concluyeron que Ana murió a causa de un paro cardíaco provocado por el envenenamiento por arsénico.

Según relató Silvio das Neves, padre de la víctima, la sospechosa presenció todo el proceso sin mostrar reacción alguna. “Estuvo en mi casa, vio cómo mi hija se enfermaba, me abrazó tras su muerte y nunca dijo nada”, declaró a medios locales. Fue gracias al testimonio del repartidor que llevó el pastel que se pudo identificar a la persona que había hecho el envió, la amiga de la adolescente, quien terminó admitiendo el crimen.

La agresora admitió el crimen y confesó haberlo hecho antes

El pastel estaba envenenado. Foto: freepik.

La adolescente implicada fue llevada a declarar a la comisaría acompañada por su madre. Aunque inicialmente negó los hechos, más tarde confesó haber planeado el ataque. Admitió haber comprado el arsénico por Internet y haber agregado el veneno al pastel adquirido en una pastelería cercana. Según su declaración, la joven no pretendía matar a Ana, sino “asustarla” provocándole síntomas graves como vómitos.

No obstante, su confesión no se limitó a este caso. Reveló que semanas antes, el 15 de mayo, también había envenenado a otra compañera, Kamilly da Silva, de la misma edad. En ese entonces, la víctima sufrió una fuerte intoxicación, pero logró recuperarse y no realizó una denuncia formal. La agresora dijo haber actuado por rencor, mencionando conflictos personales y su incapacidad para superar antiguas relaciones amorosas.