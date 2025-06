Filtran el ÚLTIMO MENSAJE que dejó Tijana Radonjic, influencer que murió tras soltarse de un parapente: "los ojos en mí"

Tras darse a conocer que fue la influencer Tijana Radonjic quien perdió la vida luego de lazarse desde un parapente en Montenegro, han salido a la luz imágenes que la creadora de contenido compartió días antes de la tragedia. La joven tan solo tenía 19 años de edad y era originaria de Serbia, en sus redes sociales solía compartir imágenes de sí misma y de algunos de los viajes que realizaba, aunque era muy privada con sus asuntos personal, dejó evidencias del estilo de vida que llevaba.

Según los primeros reportes, Radonjic falleció mientras grababa lo que sería un video de marketing para una empresa que ofrecía el servicio de parapente en la ciudad de Budva, Montenegro. Supuestamente, la creadora de contenido habría aceptado filmar unos promocionales a cambio de vivir la experiencia de forma gratuita. No obstante, cuando estaba realizando este deporte presentó una crisis nerviosa.

Cámaras de video captaron que la creadora de contenido comenzó a experimentar angustia y presión de estar en la alturas, por lo que, en medio de una crisis nerviosa, tomó la decisión de desabrocharse el cinturón de seguridad y saltar desde lo alto. Al momento de su caída, Radonjic se encontraba a 50 metros de altura sobre el mar. Pese a que equipos de rescate se aproximaron a buscarla, su cuerpo fue encontrado sin vida.

Esta fue la última publicación de Tijana Radonjic

Esta fue la última fotografía que compartió la influencer. Foto: @

tijanaa.radonjic

En una de sus últimas publicación, realizadas en Instagram, Radonjic se mostró sonriente ante las cámaras y rodeada de vegetación. Aunque la creadora de contenido no compartió la ubicación donde fueron tomadas las fotografías, se puede intuir que se encontraba en lo que parece ser una cafetería, o un restaurante, pues a su alrededor se observan varias mesas con sillas. También, se ve que el lugar estaba decorado con plantas y vegetación, algo que parecía gustarle a la influencer.

Dado que la creadora de contenido era privada con su vida persona, la mayoría de sus fotografías en redes no tienen ningún pie de página. Sin embargo, Radonjic tenía una breve descripción en su cuenta, en la cual se lee el siguiente mensaje: "todas las miradas sobre mí", una frase que hace referencia a la vida como figura pública que pretendía llevar al convertirse en creadora de contenido, no obstante, ahora está frase ha sido relacionada con la muerte de Tijana, puesto que su accidente se volvió viral en redes sociales.

¿Qué se sabe sobre lo que le pasó a Tijana Radonjic?

La creadora de contenido solía compartir un poco de su vida privada. Foto: @

tijanaa.radonjic

En plataformas como X, antes Twitter, el video del suceso ha sido compartido miles de veces. Los internautas hacen particular énfasis en la importancia de cuidar la salud mental, sobre todo antes de practicar un deporte extremo, pues señalan que no todas las personas tienen las condiciones mentales para poder realizar este tipo de actividades y no experimentar ansiedad, angustia, o cualquier otro sentimiento que pudiera ocasionar una tragedia.

Por ahora, las autoridades de Montenegro continúan investigando el caso, esto con el objetivo de esclarecer qué fue lo que pasó con la influencer. De igual manera, se indagará si la joven contaba con experiencia, o capacitación, para llevar a cabo el parapente; la empresa que brindó el servicio también se encuentra bajo investigaciones, para que sea deslindada de responsabilidades.