Nahir se negó a quedarse en casa a estudiar, escapó y no regresó; aterrador mensaje es la única pista: “Espera má”

Nahir Pino no tuvo el permiso de su madre para poder salir un momento para acudir a una plaza de la provincia de Córdoba, Argentina, ya que debía pasar un rato en casa para estudiar y seguir preparándose en su formación académica; sin embargo, la adolescente no hizo caso y escapó de su hogar.

Su madre, identificada como Vanesa Busto, al darse cuenta de que su hija de 16 años de edad no estaba en su habitación estudiando tal como se lo había pedido, comenzó a llamarle por teléfono y con mensajes de texto, pero no supo nada más de ellas desde el pasado miércoles 25 de junio.

De acuerdo con la madre de Nahir, la adolescente aprovechó un momento de distracción que tuvo su mamá para salir a la calle rumbo a la plaza, eran alrededor de las 17:00 horas cuando algunos testigos refirieron que la vieron en compañía de un amigo llamado Brandon.

Un hombre pidió 10,000 pesos a la mamá de Nahir

Nahir dejó de ser vista desde el pasado miércoles. Foto: FB / Marcela Pereda

Ambos fueron vistos juntos por el barrio hasta que Nahir y Brandon llegaron a la terminal de autobuses hasta el jueves por la noche, según testigos. El joven envió fotografías de los dos juntos en un local de comida cerca de la terminal.

Por lo anterior, el joven fue citado por la policía para que rindiera su declaración, mientras que la familia del menor indicó que al revisar su teléfono celular, no encontraron actividad ni que haya tenido comunicación con Nahir previo a su desaparición.

No obstante, el fin de semana surgió la única pista que se tiene sobre el paradero de Nahir Pino; su madre afirmó que recibió un mensaje por WhatsApp desde el número de su hija, donde indicó que estaba con bien y no pasaba hambre ni frío, por lo que no debían preocuparse por ella, señaló citada por TN.

Pero, cuando llamó a su celular, Vanesa Busto escuchó la voz de un hombre que le pidió 10,000 pesos para que volviera a ver a su hija: “Le pedí que me mande su ubicación, seguía en línea, pero después solo me escribió ‘espera, má’ y no supe más”, acotó la angustiada madre.