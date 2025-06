Millaray fue hallada sin vida en su cuarto, su diario reveló una espantosa clave que inició un juicio

Millaray Cattani fue encontrada dentro de la habitación de su casa. La adolescente de 15 años de edad se quitó la vida ante la sorpresa de su familia. Todavía en estado de shock tras la muerte, los parientes de la niña sufrieron otro duro golpe al encontrar el diario de la menor.

Pasarían 48 horas después cuando la familia de Millaray encontró el diario donde la menor detalló el motivo por el que cometió el suicidio que conmocionó no solo a su familia, sino a Argentina por la forma como sucedió hace cuatro años.

El caso volvió a retomar vigencia ya que está por comenzar el juicio toda vez que gracias a lo que Millaray documentó en su diario, se supo que fue atacada por una persona que será juzgada el próximo miércoles 25 de junio del año corriente en Argentina.

La hermana de MIllaray, Ayelén Cattani, recordó que tras la muerte toda su familia comenzó a buscar pistas en sus cuadernos de la escuela y otros documentos donde hallaran alguna pista, y fue en el diario en donde identificaron el motivo por el que la niña decidió quitarse la vida.

De acuerdo con lo documentado por Millaray, fue atacada sexualmente por una persona. La experiencia traumática la escribió el pasado 20 de enero de 2020. Entre las frases que escribió la menor de edad destacó:

“La verdad intento no pensar en él, pero no puedo. Me duele tanto lo que me hizo”: Millaray Cattani.