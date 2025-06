LISTA de 28 estados en donde los hijos de migrantes ya no serán ciudadanos de Estados Unidos

La Corte Suprema de Estados Unidos falló (6-3) a favor de la administración del presidente Donald Trump al autorizar la aplicación parcial de su orden que elimina la ciudadanía automática por nacimiento, debido a que limitó la facultad de jueces federales para bloquear decisiones de su administración que consideran ilegales.

En realidad el máximo tribunal no se pronunció por el momento sobre si el decreto de Trump para abolir la ciudadanía automática por nacimiento es constitucional o no. "Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo, resuelven casos y controversias de acuerdo con la autoridad que les ha otorgado el Congreso", declaró la jueza Amy Coney Barrett, autora del dictamen.

El 20 de enero, día de su investidura, Donald Trump firmó uno de sus decretos más criticados. Su objetivo: negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus de residencia temporal, como asilo o visas. Este principio está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que lleva en vigor más de 150 años y determina que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana.

El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos se da a unas semanas de las manifestaciones multitudinarias en Los Angeles en contra de las redadas masivas en contra de migrantes indocumentados en aquel país tras las cuales 252 mexicanos y mexicanas han sido deportados a su país de origen, informó la Presidenta Claudia Shienbaum Pardo.



“No tenemos información, pero informamos, quiero decir que el número de personas deportadas desde que empezó éste último proceso del Gobierno de Estados Unidos a la fecha son 252, que tienen que entrar a México evidentemente y al entrar a México son registrados por migración.

Cancelan ciudadanía por nacimiento a migrantes en EU, ¿a quiénes afectará?

Esta decisión permitirá a la Administración Trump aplicar la orden ejecutiva en 30 días, pero no retira la ciudadanía a los hijos de indocumentados, sino que aplicará a los nuevos nacimientos, incluyendo a los hijos de los migrantes mexicanos que están por nacer en Estados Unidos en los siguientes estados:

Alabama Alaska, Arkansas Florida Georgia Idaho Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Mississippi Missouri Montana Nebraska New Hampshire North Dakota Ohio Oklahoma Pennsylvania Carolina del Sur Dakota del Sur Tennessee Texas Utah Virginia Virginia Occidental Wyoming