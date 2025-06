Detienen a 2 menores de edad mexicanos en Texas por traficar migrantes, cobraban 6,000 dólares por persona

ud83dudce3ud83dudea8ud835udc0dud835udc04ud835udc16: ud835udc13ud835udc21ud835udc22ud835udc2c ud835udc26ud835udc28ud835udc2bud835udc27ud835udc22ud835udc27ud835udc20 ud835udc22ud835udc27 ud835udc0cud835udc22ud835udc2cud835udc2cud835udc22ud835udc28ud835udc27, ud835udc13ud835udc1eud835udc31ud835udc1aud835udc2cud83dudea8ud83dudce3Texas Department of Public Safety - Hidalgo County Brush Team and US Border...