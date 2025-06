Filtran la ÚLTIMA FOTO que subió Juliana, la turista que cayó a un volcán activo y murió tras 3 días esperando rescate

En medios de comunicación se ha filtrado la que sería la última publicación de Juliana Marins, la turista brasileña que cayó dentro de un volcán activo en Indonesia. La fotografía aparentemente habría sido compartida por la mujer en su cuenta oficial de Instagram, donde solía compartir videos e imágenes que tomaba en sus viajes; su última travesía fue el pasado 21 de junio, luego de que un accidente le costó la vida.

El accidente ocurrió el sábado 21 de junio, mientras ascendía el monte Rinjani, un volcán activo en la isla de Lombok. Según los reportes, Juliana caminaba con un guía local por un sendero empinado, cuando el mal clima, la niebla y el estado del suelo la hicieron resbalar. La joven cayó por una pendiente de unos 600 metros y quedó atrapada en una zona de difícil acceso. Desde entonces, comenzó una intensa búsqueda en la que participaron drones, helicópteros y equipos de rescate. Pese a los esfuerzos, las condiciones del terreno y la falta de visibilidad impidieron llegar hasta ella a tiempo.

Durante tres días se intentó rescatarla. En ese lapso, las imágenes captadas por los drones mostraron que seguía con vida, moviéndose entre las rocas. No había señal para comunicarse ni acceso a agua. Estaba sola, en un entorno inestable y expuesta al clima. El martes 24, los rescatistas encontraron su cuerpo sin vida, a unos 650 metros de donde había comenzado el descenso. Su muerte fue confirmada por las autoridades indonesias, aunque aún no se ha detallado la causa oficial.

Así fueron las últimas publicaciones de Juliana en redes

Las últimas publicaciones de Juliana. Foto: @ajulianamarins

En redes sociales, Juliana Marins compartía su travesía por Asia sola. La joven solía compartir, no solo los paisajes que encontraba, sino también las personas que iba conociendo. A través de su cuenta de Instagram subía imágenes de montañas, selvas, playas remotas y pequeños pueblos. Su última publicación, una imagen acompañada de la frase “Never try, never fly”, se convirtió en un espacio lleno de mensajes de despedida y afecto tras conocerse su muerte, el 24 de junio, en Indonesia.

Tras la noticia sobre su muerte, los familiares, amigos y hasta desconocidos comenzaron a compartir mensajes en redes sociales, recordando a la joven. Uno de los textos más emotivos fue el de su padre, Manoel Marins, quien publicó una carta de despedida destacando que su hija había sido una “aventurera que supo seguir su camino con decisión, aunque eso la llevara a lugares lejanos y difíciles".

Padre de Juliana manda emotivo mensaje en redes

Era amante de la naturaleza. Foto: @ajulianamarins

Según el padre de la joven, Juliana había iniciado su viaje en febrero, visitando países como Tailandia, Vietnam, Filipinas e Indonesia. La mujer aparentemente buscaba tener experiencias auténticas, contacto directo con comunidades rurales y rutas alejadas de las zonas más populares. Era amante de practicar senderismo, escalada y pole dance. En sus textos hablaba del miedo, de la libertad, de la fuerza interior que tenía.

Entre sus publicaciones más compartidas figura una del 29 de mayo, donde escribió: “nunca me he sentido tan viva”. En otra publicación hablaba de una videollamada con su familia. Decía que la distancia física no le impedía sentirse cerca de los suyos, que había aprendido a valorar cada pequeño gesto, cada rayo de sol y cada conversación. Sus seres queridos ahora recuerdan estos mensajes y han llenado las publicaciones con emotivos mensajes de apoyo a la familia.