Despiden a futbolista de 18 años que murió repentinamente en una cirugía de rodilla: “La vida ya no tiene sentido"

La comunidad futbolística y Argentina están conmocionadas por la inesperada muerte de Camilo Nuin, un joven de 18 años que integraba las divisiones juveniles así como la Reserva del Club Atlético San Telmo, con decenas de mensajes y expresiones por el caso.

Preliminarmente se informó que el futbolista falleció durante una intervención quirúrgica de rodilla programada en la Clínica Espora, ubicada en la localidad bonaerense de Adrogué en el país sudamericano, por lo que su familia exige respuestas y no descarta que se trate de un caso de presunta mala praxis.

Camilo ingresó al quirófano para someterse a una operación por rotura de ligamentos cruzados, una lesión habitual en el futbol profesional; sin embargo, lo que debía ser un procedimiento rutinario, terminó en tragedia por ello el club San Telmo fue el encargado de confirmar oficialmente el fallecimiento del mediocampista ofensivo, generando una ola de mensajes de apoyo en redes sociales.

Su padre, también llamado Camilo, relató entre lágrimas los momentos previos a la operación en una entrevista con los medios locales en el testimonio no solo expone el desconcierto y el dolor de una familia, sino también la incertidumbre sobre lo ocurrido en el quirófano.

Según el padre de Camilo, la mañana de la operación transcurrió con normalidad pues padre e hijo compartieron risas e anécdotas incluso minutos antes de ingresar al quirófano, lo que no sabía que todo se tornaría peor para él y su hijo de 18 años con el sueño de ser futbolista.

Sin embargo, aproximadamente una hora después de iniciada la intervención, comenzaron los primeros indicios de que algo no andaba bien, pues cuenta que su hijo tuvo que ser reanimado y el no entendía lo que estaba pasando, pues estaban en la clínica por una cirugía de ligamento en la rodilla.

“Entró al quirófano, a la hora y pico me dicen ‘se complicó, lo están reanimando’. Yo no entendía, porque ¿cómo se va a complicar? ¿Estás reanimando a una persona que se está operando de la rodilla? Y automáticamente sale otro de adentro y me dice: ‘se murió’”, agregó el padre de Camilo Nuin