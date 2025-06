Conductor de camioneta atropella a dos niñas y una mujer, finge auxiliarlas y se da a la fuga | VIDEO FUERTE

En redes sociales circula un video en el que se muestra el momento exacto en el que una camioneta que transportaba chatarra pierde el control y atropella a dos niñas de siete años, así como a a una mujer en las calles de Buenos Aires, Argentina y lo que más llamó la atención de este desafortunado caso es que los tripulantes de la unidad involucrada en este percance fingieron auxiliar a las víctimas para después aprovechar el desconcierto y darse a la fuga para evitar hacerse responsables.

Estos lamentables hechos ocurrieron la tarde del pasado martes 24 de junio en las calles de la localidad bonaerense de González Catalán y de acuerdo con la información difundida por distintos medios locales, las víctimas, dos niñas de siete años y una mujer de 32, madre de una de las menores, se dirigían a su casa cuando fueron arrolladas por una camioneta que circulaba a exceso de velocidad.

El fuerte impacto proyectó a una de las menores arrolladas y a su madre. Foto: X; 24conurbano

Conductor que arrolló a dos niñas y a una mujer huyó de la escena tras fingir auxiliarlas

En la grabación que fue difundida en redes sociales se puede apreciar que la camioneta que circulaba completamente descontrolada se estrelló contra un poste, así como contra la fachada de una casa y durante su trayectoria arrolló a una mujer de 32 años de edad y a dos niñas de siete años que la acompañaban, las tres salieron proyectadas por el fuerte impacto, mientras que la unidad que transportaba chatarra continuó su trayectoria hasta detenerse a la mitad de la calle colapsando el tránsito.

Tras el choque, los tres tripulantes de la camioneta descienden de la unidad y se puede ver que el conductor intentó auxiliar a la mujer arrollada, no obstante, medios locales reportaron que el sujeto aprovechó que otros testigos y vecinos de la zona se acercaron para atender a la mujer y a las menores para escabullirse entre la multitud y escapar del lugar para evadir su responsabilidad.

#LaMatanza TERRIBLE ACCIDENTE CON UNA CAMIONETA FUERA DE CONTROL QUE SE SUBIÓ A LA VEREDA Y NO MATÓ A NADIE DE MILAGRO: UNA MENOR HERIDA



El vehículo se estrelló contra el frente de una vivienda, embistió a varias personas y terminó cruzado sobre la calle. El conductor se bajó… pic.twitter.com/4LXiNYcsoW — 24con (@24conurbano) June 26, 2025

Cabe mencionar que, los otros dos tripulantes de la camioneta empujaron la unidad por dos cuadras con el pretexto de liberar la vialidad, sin embargo, pretendían escapar por lo que fueron retenidos por vecinos de la zona y fueron puestos a disposición de las autoridades bonaerenses, las cuales, se encargaron de iniciar una investigación para así poder deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, se desconoce cuál fue el motivo por el que se originó este aparatoso accidente, sin embargo, ya se iniciaron los trabajos para localizar al conductor de la unidad, mientras que la mujer y las dos niñas de siete años, cuyas identidades no fueron reveladas, permanecen hospitalizadas debido a las lesiones que sufrieron, no obstante, no se sabe con exactitud cuál es su estado de salud.