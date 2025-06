Mujer muere aplastada por un contenedor en plena calle mientras esperaba su camión | VIDEO FUERTE

En redes sociales circula un video en el que se aprecia el momento exacto en el que una mujer que esperaba su camión al costado de una carretera de Guayaquil, Ecuador muere de manera instantánea tras haber sido aplastada por un enorme y pesado contenedor que se desprendió del remolque de un tráiler, por lo que, como era de esperarse, la impactante grabación se hizo viral en plataformas digitales, además, será clave en la investigación y así poder deslindar responsabilidades.

Este lamentable accidente ocurrió la mañana del martes 24 de junio en la vía Perimetral (sector Montebello) de Guayaquil, Ecuador y según se sabe, la mujer que falleció en estos hechos, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, se encontraba esperando su camión en un paraje que no está marcado oficialmente en la ruta, sin embargo, no contaba con lo que momentos después pasaría.

Este aparatoso y fatal accidente vial provocó una gran conmoción entre la sociedad ecuatoriana. Foto: X: CronicaPolicial

Así fue el momento exacto en el que una mujer murió aplastada por un contenedor desprendido de un tráiler

En las imágenes que circulan en plataformas digitales se puede apreciar que la mujer de entre 30 y 35 años de edad se encontraba esperando su camión a un costado de la carretera, sin embargo, metros atrás un tráiler pretendía incorporarse a la vía en cuestión, pero justo cuando lo logró se puede apreciar que la carga vence la parte trasera del contenedor, por lo que el propio peso desprende hacía un costado la enorme caja, la cual, cayó totalmente sobre la humanidad de la mujer, quien perdió la vida de manera inmediata.

#Guayaquil

Vídeo captó el momento en que cayó el contenedor sobre una mujer en la vía Perimetral, el cuerpo de la fémina fue rescatado por personal de los bomberos pic.twitter.com/eIyz5yr9bs — Minuto & Medio (@MinMedio) June 24, 2025

Tras este fatal accidente se solicitó la presencia de la Policía Nacional, cuyo personal se encargó de realizar la detención del conductor del tráiler involucrado en estos hechos, quien será sometido a distintas pruebas para poder determinar cuál era su situación al momento de estos fatales sucesos y así poder deslindar responsabilidades, además, elementos de los Bomberos de Guayaquil se encargaron de realizar los trabajos necesarios para poder recuperar el cuerpo de la mujer, cuyo rostro fue lo único que no quedó aplastado por el enorme contenedor como se puede ver en otros videos que circulan en redes.

Los bombero de Guayaquil laboraron por varias horas para poder recuperar el cuerpo de la mujer fallecida en este accidente. Foto: X: CronicaPolicial

Los peritajes de este accidente quedaron a cargo de la Comisión de Tránsito de Ecuador (CTE) y de la Fiscalía de Guayas y se espera que sea en los próximos días cuando se emita una primera actualización formal del caso, el cual, provocó una gran conmoción entre los habitantes de la región, quienes a raíz de lo sucedido exigieron una mejor infraestructura que les permita abordar de manera segura el transporte público.