Irán ondea bandera blanca y pone un alto al fuego en la guerra contra Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estalló ayer de ira, luego de acusar a Israel e Irán de romper la promesa de un alto el fuego total, que él anunció, el mismo día que fue nominado para el Nobel de la Paz.

El mandatario declaró que "qué carajos están haciendo" y cargó especialmente contra Israel, en una demostración pública de enojo con su aliado en Medio Oriente de la que hay pocos precedentes.

"No estoy contento con Irán, pero principalmente no estoy contento con Israel", dijo Trump.

"No me gustó que Israel lanzara bombas justo después de que cerráramos el trato. No tenía porque hacerlo, fue una represalia muy fuerte", declaró, tras un ataque israelí contra una estación de radares iraní.

El magnate mostró su disgusto también con Irán, pero los disculpó en cierta manera, porque, afirmó, Teherán "solo lanzó una bomba, y encima no dio en el objetivo; creo que lo hicieron sin querer".

La tregua representa una gran victoria política para Trump, tras su arriesgada decisión de enviar bombarderos de EU durante el fin de semana para atacar tres instalaciones nucleares en Irán que, según Israel y Estados Unidos, se utilizaban para construir una bomba atómica en secreto.

En ese sentido, el legislador republicano Buddy Carter está nominando a Trump para el Premio Nobel de la Paz, después de que negoció un acuerdo de alto el fuego entre Israel e Irán.

Cabe destacar que Qatar "persuadió a Irán" de aceptar un alto el fuego con Israel, poco después de que Teherán lanzara un ataque con misiles iraníes contra una base estadounidense en territorio qatarí, dijo una fuente cercana a las negociaciones.

Mientras, el Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, afirmó que Beijing apoya a Irán para lograr un "alto el fuego genuino", tras la entrada en vigor de una frágil tregua entre Irán e Israel.

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, tachó de "agresión injustificada" los ataques perpetrados contra Irán por EU e Israel al reunirse en el Kremlin con el ministro de Exteriores de la república islámica, Abás Araqchí.

