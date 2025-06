Filtran el ÚLTIMO VIDEO de la influencer asesinada por su esposo, habló sobre infidelidades y violencia en su matrimonio

Tras darse a conocer el feminicidio de Gloria Zamora, una popular influencer fitness que fue atacada a tiros por su ex esposo, decenas de personas en redes sociales han recordado el que ahora sería el último video de la creadora de contenido. La última grabación que la mujer compartió sería de un podcast en el que participó. Ahí habló sobre su estilo de vida y sobre su divorcio, el cual estaba buscando tras ser víctima de violencia.

Junto a la creadora de contenido, también fue asesinado su actual pareja, un hombre que además era padre de 4 hijos. Aparentemente, el crimen habría sido perpetrado por el esposo de la mujer, quien se resistía al divorcio y seguía a la influencer para descubrir si salía con otras personas.

Los reportes oficiales sugieren que la creadora de contenido, quien además tenía 7 hijos, fue interceptada por su esposo en el estacionamiento de un restaurante, donde el sujeto le disparó en varias ocasiones y posteriormente asesinó a su actual novio. Las autoridades emprendieron una persecución contra el sospechoso, la cual terminó en un enfrentamiento armado, donde el agresor perdió la vida.

Gloria confesó ser víctima de engaños y no tener apoyo de su familia

La creadora de contenido confesó que quería divorciarse de su esposo por infidelidades. Foto: IG gloriazamoraaa_.

En el último podcast que participó la influencer, ella contó los detalles detrás de su divorcio. Aseguró que su esposo le estaba siendo infiel y que ella ya no era feliz en el matrimonio; agregó que cuando le contó a su madre y a su abuela sobre sus intenciones de separarse, ellas no le mostraron apoyo y, por el contrario, le dijeron que tenía que "aguantarse", hecho que ella lamentó, pues, según dijo, ella no permitiría que sus hijas permanecieran en una relación con engaños e infelicidad.

"Recuerdo que le dije a mis padres, a mi madre y mi abuela: 'no estoy feliz en este matrimonio, él me está engañando' y mi abuela me dijo 'ni modo, aguántate'. Sentí que no tenía el apoyo por parte de ellas, porque si mi hija me dijera: 'mamá me están siendo infiel y no estoy feliz', yo diría: 'regresa a casa, tu tienes un hogar aquí conmigo', yo la voy a apoyar", contó la creadora de contenido al hablar sobre su proceso se separación.

Seguidores de Gloria alzan la voz contra la violencia doméstica

Los seguidores de la mujer piden justicia. Foto: IG gloriazamoraaa_.

Ahora, tras darse a conocer el feminicidio de Gloria, ese último video se ha llenado de comentarios por parte de sus seguidores, donde muchos de ellos evidencian la violencia que la creadora de contenido aparentemente habría sufrido durante la relación que mantuvo con el hombre del que pretendía divorciarse. En este sentido, las personas piden que el feminicidio de la influencer no quede impune y que, al menos, sea un parteaguas para que otras mujeres puedan identificar la violencia dentro de las relaciones amorosas.

"¡Eras una persona tan hermosa y muy inspiradora! ¡La violencia doméstica no es broma!"; "¡Era una joven hermosa! Rezo por sus hijos y su familia en estos momentos"; "Aunque fuera infiel o no, quizá quería alejarse de su marido por el abuso, pero desconocemos toda la historia"; "Me enoja tanto que un hombre débil, lleno de miedo y celos, se esfuerce por quitarle la vida", son algunos de los comentarios que tiene el video en redes.