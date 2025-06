Muere Juliana, turista que cayó a un volcán activo y esperó por su rescate tres días sin agua y comida

Familiares de Juliana Marins, la turista brasileña que cayó dentro de un volcán activo en Indonesia, confirmaron que ya perdió la vida, luego de permanecer tres días esperando su rescate. Fue a través de la cuenta de Instagram @resgatejulianamarins, administrada por los seres queridos de la mujer, que se confirmó que fallecimiento. Aunque no precisaron las causas que ocasionaron su deceso, medios locales indican que podría haber estado relacionado con la falta de comida y agua.

"Con inmensa tristeza informamos que ella no logró sobrevivir. Seguimos muy agradecidos por las oraciones, mensajes de apoyo y de cariño que hemos recibido", se lee en la publicación con la que la familia de la joven confirmó su deceso. Cabe mencionar que las causas de su muerte aún no han sido esclarecidas. Por su parte, el Parque Nacional Gunung Rinjani, el cual había estado informado sobre la situación de la turista, no se ha pronunciado en redes sociales.

Según la información oficial del caso, Juliana cayó dentro del volcán conocido como Monte Rinjani el pasado sábado 21 de junio y, pese a que se desplegó un intenso operativo de rescate, las autoridades no lograron rescatarla con éxito. Los informes del Parque Nacional Gunung Rinjani, la turista brasileña se encontraba "atascada" en un acantilado rocoso a una profundidad de 500 metros e inmóvil.

Los reportes, recabados por medios locales, sugieren que la joven iba en compañía de un guía cuando ocurrió el accidente. Aparentemente, el día de los hechos, la montaña presentaba condiciones adversas, pues el terreno estaba resbaloso, lo que habría ocasionado que Juliana perdiera el equilibrio y terminará cayendo dentro del acantilado, del cual ya no pudo ser rescatada.

El guía y los compañeros de la turista alertaron a los equipos de emergencia, quienes lograron ubicarla y siguieron sus movimiento mediante cámaras de drones. Sin embargo, la joven pasó tres días dentro del volcán puesto que las condiciones meteorológicas y del suelo no permitían a los rescatistas ingresar por ella; el lapso de tiempo que estuvo atrapada, no se sabe si Juliana contaba con comida y agua suficiente, así como si presentaba heridas que pusieran en riesgo su vida.

Luego de que los familiares de la turista informaron sobre su deceso, el Gobierno de Brasil emitió un comunicado lamentando lo sucedido y confirmando que la mujer había muerto dentro del volcán activo: "después de cuatro días de trabajo, obstaculizados por las condiciones climáticas adversas, el terreno y la visibilidad en la región, los equipos de la Agencia de Búsqueda y Rescate de Indonesia encontraron el cuerpo de la turista brasileña”.

Se espera que en los próximos días las autoridades de Indonesia regresen el cuerpo de Juliana a Brasil y la mujer se reúna con sus seres queridos. Los familiares de la joven han pedido respeto ante la difícil situación que enfrentan y desactivaron los comentarios de la cuenta de Instagram, con el objetivo de rendirle un homenaje a la joven fallecida.