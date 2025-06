Asesinan a tiros a popular influencer fitness y su pareja, tenían 11 hijos juntos

Una famosa influencer, conocida como Gloria Zamora, fue asesinada en California, Estados Unidos, mientras tenía una cita con su actual pareja, con quien tenía un total de 11 hijos. Según los reportes, el crimen lo habría cometido el ex esposo de la mujer. Aparentemente, el matrimonio estaba en proceso de divorcio, pero esto no impidió que el agresor siguiera a la creadora de contenido y la asesinara junto a su novio actual.

Medios locales reportaron que, junto a la creadora de contenido, también fue asesinado su actual pareja, padre de cuatro hijos. Los hechos ocurrieron dentro de un restaurante de sushi, cuando Zamora y su novio fueron interceptados por el ex esposo de ella, quien los esperaba en el estacionamiento del lugar. Ahí, el sujeto abrió fuego y los dejó sin vida a los dos.

Oficiales de policía que se encontraban en la zona fueron notificados de emergencia y acudieron al establecimiento, donde encontraron sin vida a la mujer y a su novio actual. Luego de confirmar ambos fallecimientos, las autoridades comenzaron una persecución contra el ex marido de Zamora, quien abrió fuego contra los uniformados y finalmente fue asesinado a tiros.

La mujer tenía siete hijos y su pareja 4

Era madre de 7 hijos. Foto: IG @gloriazamoraaa_

Según redes sociales, Zamora era un conocida creadora de contenido que solía compartir rutinas de entrenamiento para sus seguidoras. La mujer mostraba un estilo de vida saludable y ayudaba a otras personas a iniciarse en el mundo del ejercicio. Aunado a su trabajo, ella era madre de siete hijos, los cuales se desconoce si también eran hijos de su ex esposo. Por su parte, su actual pareja tenía 4 hijos, por lo que juntos tenían un total de 11 hijos bajo su cuidado.

En las cuentas oficiales de Zamora decenas de personas se han sumado para externar el pésame a sus hijos y seres queridos, destacan que la mujer inspiró a miles de personas a cambiar su vida y empezar hacer ejercicio. De igual manera, los seguidores de la mujer piden que el caso no quede impune y que las autoridades investiguen a profundidad el móvil del crimen, aunque se cree que fue motivado por los celos de su ex esposo, quien presuntamente se negaba al divorcio.

Investigan el crimen

La mujer tenía más de 100 mil seguidores. Foto: IG @gloriazamoraaa_

Los seguidores de la mujer han recordado que, en un reciente podcast, ella habían confesado que estaba en proceso de divorcio, puesto que sufría violencia por parte de su ex pareja. Aunque la mujer no especificó que tipo de violencia experimento, aunque se cree que llegó a ser física.

"Gloria, ni siquiera sé qué decir. Ni siquiera sé cómo sentirme. Estoy tan desconsolada, sobre todo porque sé cuánto amabas tu vida y a tus hermosos hijos. Impactaste mi vida cuando pensé que la fuerza y la pérdida de peso se habían acabado, me hiciste seguir adelante"; "Rezo por sus hijos y su familia en estos momentos"; "Aunque la engañara o no, quizá quería alejarse de su marido por el maltrato, pero no conocemos toda la historia", son algunos de los comentarios en redes sociales.