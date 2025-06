Trump calificó de "muy débil" el ataque de Irán a sus bases militares, insta a que avancen en la paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump se pronunció tras los ataques que lanzó Irán a sus bases navales instaladas en Quatar y otros sitios como respuesta a un lanzamiento contra las bases nucleares del país.

"Me complace informar que ningún estadounidense resultó herido y que prácticamente no se produjeron daños. Lo más importante es que se han desahogado y, con suerte, no habrá más odio", se lee en una publicación que realizó a través de su cuenta oficial Truth Social.