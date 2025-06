Trump sugiere "cambio de régimen" en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump sugirió un "cambio de régimen" en Irán luego de lanzar un ataque en la escalada que afecta a Medio Oriente, este mismo domingo 22 de junio lo aseveró puesto que no podrán hacer que el país vuelva a ser grande.

Al hacer uso de su logo de campaña usual, el mandatario señaló que el objetivo de Estados Unidos no era contra las instalaciones nucleares iraníes que desata el conflicto actual.

"No es políticamente correcto usar el término 'cambio de régimen', pero si el actual régimen iraní no puede hacer que Irán vuelva a ser grande, ¿por qué no habría un cambio de régimen? ¡¡¡MIGA!!!", escribió Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social.