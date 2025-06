¿Qué pasaría con el mundo en caso de una guerra nuclear?

Desde hace 80 años, cuando los Estados Unidos lanzaron bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, al final de la Segunda Guerra Mundial, uno de los principales temores de la humanidad es el estallido de una guerra con el uso indiscriminado de bombas atómicas o nucleares.

El ataque de Estados Unidos a sitios donde presuntamente se enriquecía uranio con fines bélicos en Irán es un paso más en torno a un conflicto que podría tener efectos dramáticos a corto y largo plazo, poniendo en riesgo la vida en el planeta.

Esto es lo que opina Carlos Umaña, activista costarricense galardonado dos veces con el Premio Nobel de la Paz gracias a su labor al frente de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares.

Umaña destaca que no existe tal cosa como una bomba nuclear pequeña ni de poco impacto, pues estas armas están desarrolladas para realizar una destrucción profunda en los sitios donde son lanzadas. Por su tamaño, son catalogadas como tácticas o estratégicas.

“No hay bomba nuclear pequeña: la única diferencia entre las tácticas y las estratégicas es en el vehículo que lleva las ojivas nucleares, si bien es cierto que con las estratégicas el vehículo pueden ser ojivas más potentes, las tácticas no son pequeñas: las tácticas pueden ir hasta 200 kilotones, 200 kilotones ya son unas 12 veces la bomba de Hiroshima.

El lanzamiento de la bomba atómica es apenas el inicio del verdadero infierno. Las personas que hayan sobrevivido al impacto de un arma de este tipo sufrirán una muerte dolorosísima, de la cual ya se ha tenido noticia por lo sucedido en Hiroshima y Nagasaki en 1945.

“Cuando hablamos de heridos no serán solamente las lesiones por un aparato explosivo, hablamos también del síndrome de radiación aguda, que lo que produce es una degradación de los sistemas y órganos vitales. Eso se traduce en que a las personas se les caigan los ojos, se les derrita la piel y se desangren hasta morir.

En pocas situaciones, vale más la pena estar muerto que vivo. Umaña destaca que las personas que sobrevivan sin padecer el Síndrome de radiación aguda, aún podrían padecer cáncer y tener hijos con malformaciones increíblemente dolorosas.

“Incluso niños que no se pueden reconocer como una persona, lo que se llama el bebé deuce, y luego pues también todo el patrimonio natural histórico cultural de la ciudad que se pierde”, añade Umaña en la plática con El Heraldo de México .

El también médico recuerda que esto no es ninguna previsión, de hecho, muchas de estas cosas ya fueron padecidas por los sobrevivientes a las bombas atómicas lanzadas sobre Japón.

Los daños se multiplicarían en caso de que las potencias atómicas decidieran ir a una guerra donde se emplearan este tipo de armas de forma indiscriminada, poniendo en riesgo la existencia de la vida en la Tierra.

Un invierno nuclear conllevaría a la muerte de ecosistemas, cadenas alimenticias y, en suma, a una tierra infértil. A las heridas sobrevendría una hambruna generalizada y el final de la sociedad como la conocemos.

“Lo que haya sobrevivido a todo el desastre nuclear muy probablemente no sobreviva al invierno nuclear, porque no hay ecosistemas, no hay cadenas alimenticias que puedan aguantar la escasez de luz solar y el frío extremo por varios años”, concluye.