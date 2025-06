Putin admite sentir "temor" ante posible Guerra Mundial y lanza fuerte advertencia

Luego de que Estados Unidos atacó, el sábado 21 de junio, tres instalaciones nucleares de Irán, aumentando con ello las tensiones en Medio Oriente, varios líderes mundiales han condenado los hechos y han alzado la voz para pedir por la paz. Tal es el caso del gobierno de México, el cual, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), invitó a los países involucrados en el conflicto bélico a construir un diálogo pacífico y evitar una escalada de la violencia.

En este contexto, otros líderes mundiales se han pronunciado para pedir la pacificación en la región de Medio Oriente. Uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue el presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien, desde el pasado viernes 20 de junio, afirmó estar "muy preocupado" ante la posibilidad de una tercera guerra mundial. Fue en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, donde habló sobre los conflictos en el mundo, especialmente la guerra en Ucrania, los problemas en Medio Oriente y lo que ocurre con las instalaciones nucleares en Irán.

Putin explicó que no estaba bromeando ni exagerando cuando al hablar sobre el peligro de un conflicto global. Según él, la situación actual en varias regiones del mundo está empeorando y puede llevar a una crisis internacional mucho más grave. Dijo que estos temas deben tomarse en serio y que se deben buscar soluciones pacíficas antes de que sea demasiado tarde.

Putin admite sentir "preocupación" ante posible guerra mundial

Putin informa que Rusia e Irán luchan contra las mismas fuerzas “Me preocupa que nos encaminemos hacia la Tercera Guerra Mundial. Lo digo sin ironía, sin bromas” pic.twitter.com/DjvKxS9j2h — Vanessa Ortiz (@VanessaOrtizz) June 20, 2025

"Me preocupa. Lo digo sin ninguna ironía y sin bromas. Existe un gran potencial de conflicto que está creciendo. Y, en nuestras mismas narices, esto nos concierne directamente: el conflicto que sufrimos en Ucrania y lo que está ocurriendo en Oriente Medio", fueron las palabras que comentó el presidente de Rusia durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, en una conferencia transmitida en directo por la televisión. "Y, por supuesto, nos preocupa mucho lo que pasa en torno a las instalaciones nucleares de Irán. Nos inquieta a lo que puede llevar", agregó.

En relación con Irán, Putin aseguró que su país cumple con todos los compromisos que tiene con esa nación, pero aclaró que no están participando en ninguna guerra del lado de los iraníes. Mencionó que apoyan a Irán en lo que él llamó una lucha por sus derechos legítimos, especialmente en el desarrollo de su programa nuclear, siempre y cuando sea con fines pacíficos.

Afirma que Rusia defenderá sus intereses

El presidente de Rusia confesó sentir preocupación ante tensiones mundiales. Foto: archivo.

En cuanto el conflicto bélico con Ucrania, el líder del Kremlin afirmó lo siguiente: "ya lo he dicho muchas veces: considero que los pueblos ruso y ucraniano son el mismo pueblo. En ese sentido, toda Ucrania es nuestra", esto en referencia a una frase rusa, la cual Putin recordó: "no un dicho ni una parábola, sino una regla antigua: allí donde pisa la bota de un soldado ruso, es nuestro". Agregó que no descarta conquistar también la región ucraniana de Sumi, aunque no es el principal objetivo: "no tenemos tal objetivo: conquistar Sumi. Pero, en principio, no lo descarto".

Finalmente, Putin aseguró que Rusia seguirá participando en conversaciones internacionales y que está dispuesta a colaborar siempre que se respete su soberanía y sus intereses. Afirmó que su país no busca una guerra, pero que está atento a lo que ocurre en el mundo y no va a ignorar las amenazas: "no queremos que esto escale más allá, pero defenderemos nuestros intereses donde sea necesario”, sentenció.