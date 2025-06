Citas para registro civil y para la doble nacionalidad se han disparado 500%, revela cónsul en Chicago

La cónsul general de México en Chicago, Reyna Torres, habló en entrevista en Heraldo USA con Alejandra Icela Martínez y Daniel Benet para Heraldo Radio sobre el papel que juega el consulado para fortalecer el sentido de identidad y pertenencia de las y los mexicanos que residen en dicha ciudad de Estados Unidos.

Al respecto, señaló que es un privilegio servir a la comunidad mexicana desde Chicago, y resaltó que en este momento de particular complejidad, su objetivo principal es consolidar y empoderar a una comunidad para que pueda ser realmente binacional, bicultural y bilingüe, que pueda ejercer sus derechos tanto en Estados Unidos como en territorio nacional.

Reyna Torres contó que la comunidad mexicana que llegó a Chicago es gente trabajadora que se instaló ahí por las ofertas de trabajo, y que ha podido profesionalizarse, así como se ha dedicado a operaciones de alta complejidad, como en instituciones médicas reconocidas, "tenemos arquitectos, chef, tenemos gente que todos los días contribuye a hacer de esta ciudad una ciudad próspera", expresó.

No se vale jugar con la esperanza de miles de migrantes: no son fichas políticas

Asimismo, la cónsul general de México en Chicago destacó que su oficina es la que más documentos otorga como son los pasaportes, matrículas, registros de nacimiento y poderes notariales, y en ese sentido, reveló que en los últimos meses las solicitudes de información y de citas para registro civil y para obtener la doble nacionalidad se han disparado en un 500 por ciento.

"Parece irreal, pero es cierto, una cantidad enorme de solicitudes", enfatizó, y describió que el grupo de personas solicitantes se puede dividir en dos:

En entrevista para Heraldo Radio del Heraldo USA, Reyna Torres consideró que ante el aumento de la de manda de solicitudes de documentación de los mexicanos en Chicago, se está llevando a cabo todo un proceso de modernización de mano de la Agencia de Transformación Digital para que sean más rápidos, más ágiles y más accesibles estos servicios.

También, afirmó que se deben reforzar los recursos para que las y los mexicanos en Chicago se empoderen y tengan lo necesario, como son abogados de confianza, para que pueda tomar las mejores decisiones. "Hemos tenido jornadas de información y talleres para que la gente conozca sus derechos", resaltó Torres.

Estamos por todos los lugares donde la gente no se puede desplazar, para acercarle los servicios y que no tengan que desplazarse hasta Chicago (...) buscamos que sean operativos, integrales, que no solamente lleven la expedición de pasaportes, matrículas, en la gestión de credenciales del INE, sino que reciban información sobre salud, que vaya tal vez algún abogado, que vayan agencias locales para dar mayor información (...) creo que nuestra comunidad tiene que estar bien informada para que tome las decisiones que protejan su patrimonio, sus hijos y su familia", declaró la cónsul general.