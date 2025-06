Así eran los enfermizos mensajes de la maestra que abusó sexualmente a su alumno en más de 40 ocasiones

Una maestra de Illinois ha causado indignación a nivel internacional luego de que fuera detenida por abusar sexualmente en más de 40 ocasiones a su estudiante, un menor de 14 años que cursaba en la escuela secundaria Downers Grove, en el estado de Chicago.

Los mensajes del estudiante fueron hallados por su madre y compartidos con las autoridades de Illinois, lo que permitió iniciar las investigaciones en contra de la docente, quien también era entrenadora de futbol en la secundaria. Sin embargo, tras su detención, Christina dejó su cargo, toda vez que corre el riesgo de pasar más de 60 años en prisión.

Según las investigaciones, el primer encuentro sexual entre ambos ocurrió en un aula en la mañana de diciembre de 2023, cuando Formella tenía 28 años. Ante la abundante evidencia en su contra, Christina aseguró que los mensajes fueron plantados por el mismo joven.

Investigadores de las autoridades de Illinois también encontraron escritos en el teléfono celular de Christina, lo que permitió sacar a la luz mayores detalles sobre la retorcida relación que mantenía con el menor. Según sus declaraciones, se trataban de una medida para aliviar su ansiedad.

"Una vez más, desde el primer día, te ha estado llamando tu novia, eres tan jodidamente predecible y desagradable. La engañaste conmigo. Todo lo que fui contigo fue alguien con quien coger. No estoy enojada, para nada, tan solo her perdido interés. He vuelto y he tomado captura de cada ocasión en la que aseguramos que romperíamos después de la boda y después de que te graduaras", fueron algunos de los escritos hallados en su celular.