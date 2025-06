Tigre ataca a turista que trataba de tomarse una selfie | IMÁGENES FUERTES

En redes sociales se ha vuelto viral un fuerte video que muestra el momento exacto en el que un presunto turista, originario de la India, fue atacado por un tigre en Tailandia, esto mientras trataba de tomarse una fotografía con el animal, lo cual habría molestado al felino y ocasionó que saliera disparado contra el extranjero, quien quedó gravemente herido, pero sobrevivió a las lesiones que presentó como consecuencia del fuerte ataque que vivió.

El suceso fue captado en video y compartido por el usuario Sidharth Shukla en la red social X, antes conocida como Twitter. En las imágenes se observa al turista caminando junto al tigre, el cual estaba sujeto con una cadena. De acuerdo con lo que se ve en la grabación original del accidente, todo parecía bajo control, hasta que el hombre se agachó para posar junto al animal, momento en el que se desató el violento ataque.

Otro hombre, aparentemente un cuidador del animal, quien vestía de verde y usaba un palo para tocar al tigre, trató de controlar la agresión, golpeando al animal para que soltara al turista; sin embargo, esto no pareció dar buenos resultados y lejos de detener la agresión, el tigre se lanzó con más fuerza contra el turista, causando pánico entre otras personas que se encontraban en el lugar, el cual parecía ser un parque de atracciones.

El turista sobrevivió a sus heridas

Según los reportes de medios locales en Tailandia, el turista logró sobrevivir y sus heridas fueron leves. A pesar de la gravedad del momento, no se reportaron lesiones que pusieran en peligro su vida. Las autoridades del parque y los equipos médicos actuaron rápidamente para brindarle atención al afectado. No obstante, el video de la agresión rápidamente se volvió viral, alcanzando más de 259 mil reproducciones en pocas horas.

Los usuarios de redes sociales mostraron su preocupación e indignación sobre el trato hacia los animales salvajes en centros turísticos. En los comentarios, varios internautas debatieron sobre que los tigres no son mascotas y que, aunque puedan parecer domesticados, su instinto salvaje nunca desaparece por completo. De igual manera, mencionaron el riesgo que implica que las personas se acerquen a estos felinos, pues, ante cualquier descuido, pueden atacar y terminar con la vida de los turistas.

Internautas cuestionan la convivencia con animales salvajes

Internautas cuestionan al parque. Foto: freepik.

"Pobre tigre. Espero que se recupere pronto"; "No son santuarios si los obligan a tener contacto con humanos"; "Los animales salvajes no son mascotas, no son atracciones para turistas, su único lugar es su hábitat natural, su selva"; "Muy bello esos animales pero en su hábitat natural y lejos de gente que se cree inmortal"; "El tigre solo es una víctima de explotación animal. Dejen a esos animales vivir en paz y en libertad"; "El que graba no hizo nada", son algunos de los comentarios del video en redes.

Cabe mencionar que, según la información en redes, el accidente ocurrió en el parque Reino del Tigre, el cual es conocido por ofrecer experiencias donde los visitantes pueden alimentar, tocar e incluso abrazar a los tigres. El lugar ha sido denunciado por muchas organizaciones defensoras de los derechos animales, las cuales, durante años, han advertido sobre las consecuencias de tratar a los felinos como parte de espectáculos, señalan que el bienestar animal muchas veces se ve comprometido y esto representa un peligro para las personas.