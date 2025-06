"Sáquenlo, mi hijo aún está vivo", así pedía ayuda la madre del niño aplastado por una combi

Habitantes de Perú continúan conmocionados por un fuerte accidente ocurrido el pasado fin de semana en la ciudad de Chiclayo, donde un niño de apenas un año y seis meses perdió la vida tras ser atropellado por una combi en las inmediaciones del terminal de Ferreñafe. Ahora, se han dado a conocer nuevas imágenes de los hechos, las cuales fueron compartidas por testigos de lo ocurrido y en las que se muestra a la madre del menor dando sus primeras declaraciones.

El accidente, que terminó con la vida del menor, ocurrió cuando el pequeño, en un descuido, se alejó de su madre y terminó cerca de las llantas traseras del vehículo. Según informaron testigos, el niño habría corrido detrás de un gato, sin que su madre pudiera reaccionar a tiempo para detenerlo. En ese momento, el conductor de la combi arrancó la unidad, sin notar la presencia del niño, por lo que terminó arrollándolo accidentalmente.

Según las primeras hipótesis, que fueron recabadas por medios locales, el accidente fue producto de un descuido por parte de la madre del niño y del conductor de la unidad. La prensa ha informado que el menor se soltó de su madre y se acercó peligrosamente al vehículo que ya estaba encendido, sin que el chofer lo detectara, por lo que comenzó a avanzar en reversa y cuando se percató de la presencia del menor ya era demasiado tarde.

Testigos graban los gritos desesperados de la madre del niño

Perú uD83CuDDF5uD83CuDDEA | Por descuido de la madre, un niño de un año y medio murió atropellado por una combi en el terminal terrestre de Ferreñafe, en la ciudad de Chiclayo. uD83EuDD7AuD83DuDE25



Más detalles en Telegram uD83DuDD1E??https://t.co/ySZ4PftoUy pic.twitter.com/nogoJrJ4GA — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) June 1, 2025

Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento exacto del accidente. En el video se observa cómo la madre corre desesperada hacia su hijo al darse cuenta de lo sucedido, pero ya era demasiado tarde. Otros testigos también captaron los momentos posteriores al accidente, cuando la madre del menor se acercó hasta la combi y empezó a pedir el apoyo de otras personas para rescatar a su hijo y trasladarlo a un hospital local.

"No está muerto, por favor, sáquenlo de ahí. Él está vivo, mi hijo está vivo", se oye decir a la mujer mientras pide a gritos que alguien la ayude para sacar el cuerpo de su hijo. Por su parte, se escucha las personas que grabaron el video decirla que no es posible mover al menor, puesto que la policía y los paramédicos son quienes deben atender la emergencia, esto para no empeorar la condición médica del menor de edad. De igual manera se oye a otras personas decir que el niño está muerto, ante lo cual la madre reacciona con lágrimas y gritos desesperados: "no, por favor, mi hijo no", lamentó la mujer en el clip.

¿Qué se sabe sobre el conductor de la combi?

El conductor quedó detenido. Foto: freepik.

A pesar de que los equipos de emergencia llegaron rápidamente al sitio, el menor ya no presentaba signos vitales y fue declarado muerto en la escena. El cuerpo del pequeño fue trasladado a la morgue de Chiclayo, donde se realizará una autopsia de ley con el objetivo de conocer las causas que provocaron su deceso. Hasta ahora, se desconoce si la madre del pequeño será investigada por haber descuidado a su hijo mientras la combi estaba por avanzar

Por su parte, el conductor de la unidad, involucrada en el accidente, quedó detenido por la policía local y trascendió que el hombre será investigado para determinar su responsabilidad en el suceso. Aunque, según el testimonio de testigos, todo parece indicar que se trató de un accidente y no fue premeditado. Se espera que en los próximos días las indagatorias avancen y las autoridades den a conocer más detalles sobre el caso.