Retiran de forma URGENTE famosa marca de GALLETAS por segunda ocasión, elevan el riesgo de muerte

Por segunda ocasión, las autoridades sanitarias de Estados Unidos han emitido una alerta a los consumidores por una famosa marca de galletas, la cual está retirando del mercado algunos de sus productos, tras detectarse que podría causar daños graves a la salud, los cuales incluso serían mortales en casos extremos.

Según información de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) actualmente se lleva a cabo un retiro de “Clase I” para varias galletas fabricadas por la empresa New Grains Gluten Free Bakery, con sede en Utah. Se trata de la clasificación de retiro más grave dentro del sistema de alertas y se utiliza únicamente cuando el consumo de un producto podría tener consecuencias graves para la salud o incluso provocar la muerte.

La alerta fue emitida luego de que se descubriera que ciertas galletas etiquetadas como “libres de gluten” contenían ingredientes como leche, huevo y soya, los cuales no estaban indicados en la etiqueta. De acuerdo con un comunicado de la FDA, esta omisión representa un peligro significativo para las personas con alergias, quienes podrían sufrir reacciones adversas que van desde molestias leves hasta un choque anafiláctico, situación que puede ser mortal si no se atiende de inmediato.

¿Cuáles son las galletas que están siendo retiradas del mercado?

No es recomendado comer las galletas. Foto: Freepik.

Los productos afectados incluyen las galletas Chocolate Chip, Frosted Sugar, Coconut Macaroon y Brownie Chocolate Chip. Todas se vendían en bolsas plásticas transparentes, con seis u ocho piezas por empaque. La distribución de estas galletas estuvo limitada al estado de Utah, aunque aún no se ha informado el número exacto de unidades que siguen en circulación, por lo que se exhorta a los consumidores a no comprar este producto.

Según la FDA, el error no fue intencional, sino que surgió a raíz de problemas técnicos en el proceso de impresión de las etiquetas. Debido a estas fallas, las advertencias sobre los alérgenos eran ilegibles, lo que impide a los consumidores saber que están en riesgo en caso de tener alergias. Además, algunos paquetes carecían de códigos de lote o fechas de producción claras, dificultando aún más la identificación de los productos comprometidos.

¿Qué hacer en caso de haber comprado las galletas?

La galletas podrían ocasionar reacciones alérgicas. Foto: pixabay.

Cabe mencionar que este no es el primer incidente de la empresa relacionado con etiquetado defectuoso. A principios de mayo, New Grains Gluten Free Bakery ya había retirado voluntariamente del mercado otros productos, como pan, bagels y crutones, debido a la presencia no declarada de los mismos alérgenos.

Ante esta situación, la FDA ha emitido una serie de recomendaciones para los consumidores. Aquellos que hayan comprado alguno de los productos afectados deben evitar su consumo y devolverlos al lugar donde los adquirieron para recibir un reembolso. La empresa ha habilitado una línea telefónica para brindar orientación, disponible de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 15:00 horas, en el número 801-980-5751, a este número podrán comunicarse las personas que tengan dudas sobre los productos.

Cabe recordar que la FDA no recomienda el consumo de estos productos y recomienda a los consumidores devolverlos, esto para evitar cualquier reacción alérgica que pudiera derivar con problemas de salud graves, o incluso la muerte.