Mamá y su hijo de 6 años son hallados muertos, el motivo causa pavor por una carta oculta

Micaela Andrea Lator de 47 años y su hijo Esteban Cuello de 6, fueron hallados sin vida dentro de su hogar ubicado en la ciudad de Florencio Varela en Argentina. Fernando Esteban Cuello, pareja de la mujer y también padre del niño fue quien avisó a la policía al encontrar los cuerpos de su familia.

El hombre indicó que halló a Micaela y a Esteban juntos dentro de su hogar, ambos tenían marcas de disparos de arma de fuego. Al escuchar la declaración del esposo de la mujer, comenzaron a indagar en su relato, ya que dijo que cuando ocurrió el ataque se encontraba trabajando.

La autopsia realizada a la madre y su hijo levantó todavía más las sospechas contra Fernando Cuello, ya que la mujer presentaba dos impactos de bala, por lo que la línea de investigación se centró en el esposo. Mientras que el niño murió de manera instantánea al recibir un impacto en la cabeza.

Micaela dejó una carta con la confesión del ataque

Micaela y Esteban perdieron la vida en su hogar. Foto: A24

Trascendió que cerca de los cuerpos de la mujer y su hijo estaba una carta escrita por la mamá de 47 años, donde explicaba los motivos que la llevaron a tomar la decisión de quitarse la vida junto con su hijo, el motivo fue porque no tenía apoyo de su marido.

En la carta reproducida por medios locales, Micaela Lator indicó: “Ahora vas a poder hacer tu vida, ya no vas a tener que viajar más. Yo solo te pedía un abrazo para Esteban y para mí, un beso a la mañana antes de irte a trabajar. No te pedíamos mucho… No te vamos a mendigar más. Nos vas a recordar toda la vida”, escribió la mujer.

Fernando Cuello trabajaba como tornero para manipular piezas de metal, salía de su casa a las 7:00 horas y regresaba a ella a las 19:00 horas, hecho que expuso Micaela en su carta de despedida antes de cometer el doble crimen.

El esposo de Micaela Lator halló a su familia al regresar de trabajar. Foto: A24

El abogado defensor de Fernando Cuello, Marcelo Chumbita, respaldó la versión y dio detalles de la relación: “Había discusiones frecuentes en la pareja y Micaela estaba agotada por la atención que requería su hijo”, explicó. Esteban necesitaba cuidados especiales que demandaban mayor atención.

Por su parte, el fiscal del caso, Darío Provisionato, indicó que Micaela Lator estaba en tratamiento psiquiátrico y afirmó que la familia de la mujer reveló que su mamá también se había quitado la vida, dijo citado por TN; toda vez que según la investigación, Micaela se disparó dos veces, ya que el primer disparo solo la dejó herida.