Detienen a mujer por error en Nueva York frente a su hija: “me está doliendo mucho”

Las detenciones a migrantes o personas de Latinoamérica se han viralizado en los últimos meses desde que Donald Trump intensificó las acciones por parte del grupo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dejando escenas con toques de drama y ola de indignación en la población.

Este 2 de junio la policía arrestó a una chilena identificada como Javiera Montero que se encontraba por Times Square junto a su hija de 12 años de compras cuando la detuvieron alrededor de 5 policías, en las calles de Nueva York, el momento fue captado en un video que terminó en un posteo en TikTok y posteriormente viralizado como una denuncia.

Al informarle de la detención e intentar subirla a una camioneta la mujer ruega por su hija, en el clip se escucha que le dice a la policía: "me está doliendo mucho", refiriéndose a la forma en que fue sometida aunado a la suplica para que cuidaran a la menor de edad.

La niña de 12 años la persigue mientras la suben a una patrulla oficial, a ella la acompañaba un transeúnte y más tarde un oficial la sostiene puesto que no paraba de llorar ante la detención de su madre, Javiera narró que su hija fue llevada si ninguna explicación y a ella la metieron a una celda por un par de horas por presunta resistencia.

Captan en VIDEO arresto a chilena en Times Square

Medios locales reportaron la detención viral, en entrevista que tuvo Javiera con la cadena CHV Noticias de Chile, aseguró "nosotras con mi hija estábamos paseando. Ella venía del colegio, yo la fuia buscar y como veníamos a Chile pasamos a comprar recuerditos, cositas para traer a la familia y nos encontramos lamentablemente con unos delincuentes que venían corriendo desde atrás de nosotras, que nos empujan al suelo".

Yo me desesperé y empecé a buscar a mi hija porque nos caímos al suelo, aparte que estaba lloviendo. Fue muy caótico". "Al yo caer al suelo no la veo y empiezo a buscarla y ahí una mujer policía me toma con mucha fuerza. Yo todavía tengo moretones porque me esposaron, y lo que me da mucha rabia es que yo pedía que por favor me hablaran en español porque yo vivo allá hace dos meses pero yo todavía no domino bien el inglés, y ni un policía fue capaz de hablarme en español y explicarme lo que estaba ocurriendo", criticó la chilena.