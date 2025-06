Jesús perdió su brazo tras ser arrollado por un tren, escapaba de agentes del ICE que llegaron a su trabajo

En redes sociales se dio a conocer la historia de un latino identificado como Jesús González, quien, según denuncia, perdió su brazo durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Fue a través de una cuenta en TikTok que se compartió la historia del hombre, quien permanece hospitalizado en espera de una próxima cirugía, como consecuencia de sus lesiones.

Fue el propio Jesús quien, desde la cama del hospital, contó su historia, asegurando que todo ocurrió durante una redada de agentes del ICE, quienes, por perseguirlo, ocasionaron un accidente y posteriormente lo abandonaron a su suerte, pese a que estaba gravemente herido. Ahora, el hombre pide apoyo de la comunidad latina para salir adelante, pues asegura que es el sustento de sus dos hijos.

Su caso ha conmovido a cientos de personas en México y Estados Unidos, las cuales han mostrado su solidaridad y le han exhortado a conseguir un abogado para iniciar un proceso legal contra los oficiales que lo abandonaron cuando estaba herido. Aunque no precisó la fecha en la que ocurrieron los hechos, Jesús sí detalló qué fue lo que sucedió en aquel accidente.

Jesús perdió su brazo tras ser perseguido por migración

El hombre fue impactado por un tren. Foto: Foto: TikTok

Rubi Glez

"Me quede en mi trabajo dos horas y agarre el bus para mi casa, ya cuando me avisaron que estaba migración en la entrada de la calle, me baje más atrás para que no me vieran, pero, yo me los tope en un seven eleven, eran tres patrullas, y seguí caminando, cuando seguí caminando me sonaron una torreta y a mí me corretearon. Llegue a las vías del tren y el tren me pegó. Desgraciadamente perdí mi brazo y esas personas del ICE me vieron y se fueron"

Jesús añadió que fue auxiliado por un ciudadano, quien se percató de sus heridas: "cuando salí a la calle ya no había nadie, se me nublaba mucho la vista. Luego me caí y me volví a caer y a caer. Ya un señor me auxilió y me ayudó a llamar a una ambulancia, pero desgraciadamente había perdido mi brazo. Mis compañeros y paisanos si no tienen nada a que salir a las calles no salgan, esas personas andan agarrando a toda la gente en la calle, en los buses, autobuses y a mi ya no me agarraron porque pensaron que estaba muerto".

Piden justicia para Jesús

Internautas piden justicia para Jesús. Foto: TikTok

Rubi Glez

En otro video, Jesús agradeció el apoyo que ha estado recibiendo y resaltó que aún le falta una tercera cirugía, por lo que permanece hospitalizado: "me van hacer la tercera cirugía, pero quiero agradecer el apoyo que me han brindado, también por los comentarios positivos. Aquí sigo en el hospital, recuperándome", fueron las palabras que dijo el hombre ante las muestras de solidaridad que ha recibido en sus redes sociales. No obstante, continúa pidiendo apoyo para su familia, puesto que él era el sustento de su hogar.

Por su parte, decenas de personas se han pronunciado en redes sociales contra las redadas de ICE impulsadas por el gobierno de Trump. Estadounidenses y latinos se han sumado para lamentar las redadas y exigir un alto a la deportación masiva de latinos: "Ahora usted califica para solicitar la Visa U, que protege su estadía en los EE.UU; "Demandando ganarás la lotería y los papeles de nacionalidad"; "A pesar de todo, la policía lo dejó allí para que muriera, es demanda", son algunos de los comentarios que tiene el video en redes.