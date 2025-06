Jessica fue asesinada a tiros por sicarios en un restaurante: "le quitaron la vida mientras almorzaba"

Autoridades de Ecuador investigan el feminicidio de una mujer identificada como Jessica María Palma Manzaba, de 28 años. Según los primeros reportes, el pasado 16 de junio, la joven fue atacada a tiros por sicarios mientras almorzaba en un restaurante ubicado en la vía Montecristi-Portoviejo, a la altura del sector Duragas. El hecho ocurrió durante el mediodía, cuando sujetos armados ingresaron al establecimiento y le dispararon al menos en siete ocasiones. Tras cometer el crimen, los atacantes huyeron del lugar en una motocicleta.

Tras los hechos, colectivos feministas alzaron la voz y denunciaron que, con el caso de Jessica Palma, ya son 22 las mujeres que han sido asesinadas en lo que va del año en el distrito policial de Manta. Entre las víctimas se encuentran no solo adultas, sino también una adolescente y dos niñas. Por lo que han pedido a las autoridades que todos los casos sean esclarecidos y se de con los responsables de estos crímenes.

Según los colectivos, Jessica es la segunda mujer asesinada en el mes de junio. El caso anterior ocurrió en Jaramijó el pasado 7 de junio, cuando una mujer fue atacada al salir de un cementerio. Hasta ahora, no hay personas detenidas por ambos crímenes, por lo que se pide a las autoridades que se agilicen las investigaciones para dar con los responsables de ambos feminicidios, para que no queden en la impunidad.

El hermano de Jessica fue asesinado meses antes

Familiares de la mujer piden justicia por su feminicidio. Foto: Facebook Luis Antonio Prado

Vecinos del sector donde ocurrió el asesinato de Jessica señalaron que el propietario del restaurante, quien era su hermano, también fue asesinado meses atrás en circunstancias similares. Hasta ahora, las autoridades aún no han confirmado si existe relación directa entre los dos crímenes, no obstante, medios locales sugieren que la principal hipótesis de las autoridades se enfoca en un presunto ajuste de cuentas o conflicto relacionado con actividades delictivas, pero no se han dado declaraciones oficiales hasta el momento.

La Policía Nacional acudió al lugar para acordonar la zona y resguardar el cuerpo de la joven. Tras el asesinato, las autoridades informaron que se ha iniciado el análisis de cámaras de seguridad de los alrededores y la recolección de testimonios por parte de los presentes en el restaurante. La motocicleta en la que huyeron los agresores ha sido identificada como un elemento clave en la investigación, pero, hasta ahora, no ha sido ubicado el vehículo, ni las personas que conducían la unidad.

Habitantes de Ecuador lamentan el feminicidio de Jessica

Jessica tenía 28 años de edad. Foto: Facebook Luis Antonio Prado

En redes sociales, decenas de personas han lamentado el feminicidio de Jessica, pidiendo a las autoridades que el crimen no quede impune y se investigue a profundidad para dar con el paradero de los agresores de la mujer. Entre los usuarios han criticado ampliamente al gobierno de Ecuador, pues, según señalan, la actual administración se ha enfocado an atender otros temas, dejando de lado la seguridad de los habitantes, hecho que, de acuerdo denuncian, ha desatado la violencia en el país.

"Este inútil gobierno mas le interesa perseguir a los de la Revolución ciudadana antes que preocuparse por parar la matanza de ciudadanos en las calles todos los días"; "¿Qué más debe pasar para que se tomen acciones firmes? ¿Hasta cuándo las familias tendrán que vivir con miedo?"; "Que pena, que descanse en paz y que Dios le de mucha fortaleza a sus familiares", son algunos de los comentarios que recibió la noticia sobre el feminicidio de Jessica en redes sociales.