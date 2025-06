Hombre pierde la piel al rescatar a su perrito tras la explosión de su motocicleta: "un error mío dejó a mi familia sin hogar"

Un joven de 31 años identificado como Zain Cano sufrió quemaduras en el 40 por ciento de su cuerpo tras entrar a su casa envuelta en llamas para rescatar a su perro, luego de que una motocicleta explotara en el interior del inmueble, en un acto de valentía demostró la importancia de su mascota para su familia.

El incendio ocurrió la noche del 22 de mayo, alrededor de las 10 p.m. y justo cuando Cano trabajaba en su motocicleta dentro del dúplex que compartía con su esposa, Jenna Carter, según relató en redes sociales, la explosión se debió a un descuido pues no aseguro la línea de combustible provocó una fuga de gasolina sobre la alfombra, lo que rápidamente desató el fuego.

Y aunque logró salir del lugar por su cuenta, Zain Cano se percató de que su perro Clarence, a quien frecuentemente muestra en sus redes sociales, había quedado atrapado dentro pero sin pensarlo, volvió a ingresar para rescatarlo, acción que le causó graves heridas.

Al llegar los servicios de emergencia, los bomberos encontraron a Zain Cano tirado en el césped frente a la vivienda, mientras el fuego consumía el lugar por lo que fue trasladado de urgencia al hospital, donde permaneció internado durante varias semanas y durante su estancia fue sometido a múltiples cirugías, injertos de piel y transfusiones de sangre.

Una de las intervenciones quirúrgicas provocó incluso que uno de sus tatuajes se desplazará, ya que le fue trasplantada piel desde su pantorrilla al pie, por lo que se viralizaron las imágenes difundidas desde el hospital lo muestran con el cuerpo cubierto de vendas, sin cabello, y visiblemente afectado, en comparación con su apariencia habitual.

Además de las secuelas físicas, Zain Cano y su familia enfrentan ahora una crisis económica. pues sin seguro médico ni hogar, actualmente se alojan en un motel, pero los gastos son insostenibles. Su esposa Jenna Carter, quien tampoco trabaja actualmente, se encarga de cuidarlo a tiempo completo, pues le ayuda a caminar, a bañarse y a cambiarle los vendajes diariamente.

"Me siento devastado porque un error mío dejó a mi familia sin hogar. No puedo trabajar y probablemente no podré hacerlo por al menos un mes o más", dijo Zain Cano