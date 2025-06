Testigo del médico y el niño que murieron aplastados rompe el silencio y hace fuerte revelación

Sobre el caso de la muerte del reconocido médico Diego Quirós y el hijo de su esposa que perecieron al quedar aplastados contra el cajón de carga de un tráiler que se desprendió en la carretera, una testigo del accidente rompió el silencio e hizo una fuerte declaración.

Francisco, el hijo del médico marplatense dio detalles sobre el relato que hizo una mujer que fue testigo del accidente carretero que también dejó gravemente herida a la esposa del galeno, Yanina Liani quien había sido reportada como fallecida tras ser trasladada de emergencia a un hospital, reporte que fue desmentido.

Según la testigo dijo: “Una señora dijo que a mi papá lo sobrepasó una Amarok”, indicó Francisco Quirós sobre lo que le dijo la mujer quien solo remitió ese detalle ya que “No vio mucho más” porque el accidente sucedió durante la noche y el camino estaba muy oscuro.

El hijo del médico Diego Quirós detalló errores del trailero

Diego Quirós murió al ser aplastado por un cajón de tráiler que se zafó. Foto: Ahora Mar del Plata / FB Diario NQ

El hijo del médico Diego Quirós afirmó que con base en los datos de la testigo, el conductor del camión de carga pesada cometió varios errores. De acuerdo con el hombre, en su reclamo aseguró que “el acoplado no tenía luces y no tenía las gomas correctas”, indicó citado por TN.

Del accidente sufrido por Diego Quirós, trascendió que su esposa Yanina Liani sigue con vida y se encuentra estable aunque con múltiples heridas tras el choque con la caja de tráiler que se zafó de la cabina del camión que llevaba como carga 44,000 kilos de cereales.

La identidad del conductor del tráiler fue revelada, se trata de Raúl Alejandro Lozano García quien permanece en calidad de detenido acusado de cometer el delito de homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas.

El abogado del caso, Juan Manuel Belliure, señaló: “Entiendo también que hay responsabilidad en el titular del camión. Sabían que no pasaba la VTV (verificación) y por eso no la hicieron. Los dos son responsables… No había línea de frenado, Francisco no llegó a verlo”, acotó.