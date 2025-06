Donald Trump amenaza al ayatolá de Irán: “Sabemos dónde se esconde y es un blanco fácil, se nos agota la paciencia"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su retórica contra Irán al declarar que sabe exactamente dónde se encuentra el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, en medio del conflicto de cinco días entre Israel e Irán.

En una publicación en redes sociales, Trump aseguró que Jamenei es un “blanco fácil”, aunque aclaró que, “por ahora”, no planea ordenar su eliminación. Sin embargo, advirtió que la paciencia de Estados Unidos “se está agotando” ante los continuos ataques con misiles iraníes contra civiles y soldados estadounidenses, al tiempo que exigió la “rendición incondicional” de Irán.

“Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘Líder Supremo’. Está a salvo, pero no vamos a eliminarlo, al menos no por ahora. No queremos más misiles contra nuestros soldados o civiles”, escribió Trump.