Netanyahu se refiere el holocausto para justificar bombardeos contra Irán, al que califica como "régimen incendiario"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, concedió una entrevista al medio estadounidense Fox News, publicada este domingo 15 de junio de 2025, en la que aseguró que la operación “León Ascendente”, consistente en ataques aéreos contra Irán comenzada el pasado jueves, tiene como objetivo frustrar lo que calificó como un inminente "holocausto nuclear".

"No tendremos un segundo Holocausto, un Holocausto nuclear. Ya tuvimos uno en el siglo pasado. El Estado judío no permitirá que se cometa otro contra el pueblo judío. No va a suceder", sentenció