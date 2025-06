¿Por qué Viswashkumar Ramesh fue el único vivo que salió de pie de 242 pasajeros muertos del avión Air India?

Viswashkumar Ramesh fue el único de los 242 pasajeros que está vivo cuando iban a bordo del vuelo 171 de Air India que se estrelló en una zona residencial del estado de Gujarat en la India. Según Ramesh, solo pasaron 32 segundos después del despegue cuando sucedió el trágico accidente, una de las de mayor impacto sucedida en los últimos años.

Los primeros reportes de la policía fueron crudos cuando el comisionado Gyanendra Singh Malik afirmó que no esperaban encontrar a ningún sobreviviente del vuelo 171 que tenía como destino llegar al Reino Unido; pero el nombre de Viswashkumar Ramesh se hizo viral tras comprobarse que fue la única persona en salir con vida.

Además de sobrevivir al avionazo del vuelo 171 de Air India, Ramesh fue encontrado saliendo con su propio pie a pesar de lo aparatoso que sucedió el accidente. Prueba de ello fue un video que hizo viral al hombre donde se observa que camina sin tener alguna herida de gravedad, salvo algunas marcas en su cara.

El milagro de Viswashkumar Ramesh

uD83CuDDEEuD83CuDDF3 | ÚLTIMA HORA: Un nuevo video muestra el vuelo 1771 de Air India desde su despegue hasta el accidente.https://t.co/xC42wY7TIs — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 12, 2025

En las redes sociales comenzaron a decir que lo que ocurrió a Viswashkumar Ramesh fue un milagro, sobre todo por lo mostrado en los videos donde se observa cuando el avión de Air India se desplomó en la zona residencial provocando que explotara de inmediato alcanzando una enorme bola de fuego.

El boleto del vuelo de Viswashkumar Ramesh comprobó que iba en el avión que terminó destruido, el cual fue compartido en las redes sociales. Ramesh es un ciudadano británico de origen indio que tiene 40 años de edad. Desde hace 20 años, vive en Londres y había viajado a la India para visitar a su familia.

Vishwash Kumar Ramesh, de 40 años, es el único sobreviviente entre las 242 personas que iban a bordo del avión de Air India que se desplomó después de despegar del aeropuerto de Ahmedabad. Dice que despertó entre cuerpos y restos del avión y corrió para ponerse a salvo. pic.twitter.com/6k9vSr0XKQ — Pascal (@beltrandelrio) June 12, 2025

En el vuelo, Ramesh iba en compañía de su hermano que al momento no ha sido encontrado, según reportes del Daily Mail. De acuerdo por el propio sobreviviente del vuelo 171 de Air India, estaba ubicado en el asiento 11A y 30 segundos después del despegue el avión se estrelló.

“Se escuchó un fuerte ruido y el avión se estrelló. Todo sucedió rapidísimo. Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí… Había restos del avión por todos lados. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevaron al hospital”, afirmó.

Ramesh desconoce cómo fue que pudo sobrevivir al avionazo en la India donde salió prácticamente ileso y parece estar estable aunque tiene algunos moretones leves en su cuerpo.