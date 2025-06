Amenazan a mexicana con deportarla por vender flores en Texas; “le voy a hablar a la policía” | VIDEO

En medio del clima de tensión que se vive en varias comunidades latinas de Estados Unidos, debido a las redadas migratorias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), un nuevo caso de acoso ha desatado indignación en redes sociales pues se trata de una vendedora mexicana que fue amenazada mientras vendía flores en Texas.

La pelea fue captada en video y compartida en redes sociales donde se muestra a la mujer vendiendo bajo la sombra de un árbol por el intenso calor de la zona, la vendedora se encontraba junto a sus hijos, mientras bebían agua fueron interrumpidos cuando otra mujer, presuntamente también latina, se acercó de forma agresiva a insultarlos.

En el video se observa cómo la mujer que los enfrenta sostiene un celular en la mano y amenaza con llamar a las autoridades, esto sin ninguna razón aparente, pues la vendedora de flores mexicana no estaba molestando a nadie y solo estaba resguardandose del intenso calor.

"Mis hijos y yo fuimos acosados por esta señora en el vídeo porque estábamos vendiendo ramos de rosas en Don Haskin, tengan en cuenta que no estábamos preparados, ¡tenía todos mis ramos en un carro y habíamos estado caminando por toda la zona! Respetando a cada florista que estaba allí, nos paramos aquí porque había sombra suficiente para todos nosotros, incluyendo mis flores, y estábamos tomando un respiro y bebiendo aguas. En el momento en que se acercó a nosotros ya estaba gritando y recibiendo mi cara, y empezó a decirme que mis flores iban a morir porque yo no iba a vender nada y como le dije ese es mi problema no de ella y déjanos en paz pero ella continuó!", dijo la mujer en su cuenta de IG