Por 10 minutos: mujer llegó tarde a su vuelo de Air India y se salvó de morir en el accidente aéreo

Una mujer, identificada como Bhoomi Chauhan, relató a medios de la India, que sobrevivió al accidente aéreo del vuelo AI171 de Air India con destino a Londres, esto gracias a que llegó tarde al aeropuerto y no le permitieron abordar. La mujer relató que solo 10 minutos la salvaron de morir en la aeronave junto a las más de 200 personas que fallecieron por el impacto del avión, el cual se estrelló segundos después de despegar.

Conmocionada y sin poder creer lo sucedido, Bhoomi declaró a medios locales que solo la intervención divina pudo haber evitado que subiera al avión. "Estoy agradecida con Dios. Mi Ganpati Bappa me salvó", dijo entre lágrimas al enterarse de lo que había ocurrido con su vuelo. Explicó que cuando iba rumbo al aeropuerto quedó atrapada en el tráfico: "solo por esos diez minutos no pude abordar el vuelo. No sé cómo explicarlo. Estoy temblando. No puedo hablar", sentenció.

De acuerdo con la información oficial, brindada por autoridades de la India, el avión siniestrado era un Boeing 787 Dreamliner, el cual había despegado del Aeropuerto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel a las 13:39 horas, con 242 personas a bordo, incluyendo 230 pasajeros y 12 miembros de la tripulación.

Cientos de personas perdieron la vida en el accidente

uD83CuDDEEuD83CuDDF3 | URGENTE: Momentos finales del accidente del vuelo AI 171 de Air India en una zona residencial de Ahmedabad, India.



Tenía como destino Londres. Al menos 242 personas iban a bordo. pic.twitter.com/B9HT4cSRqM — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 12, 2025

Sin embargo, apenas segundos después de despegar, la aeronave comenzó a descender y se estrelló contra una residencia médica cercana a una facultad de medicina en Meghaninagar. Tras el impacto se registró una fuerte explosión, la cual provocó la muerte no solo de quienes iban en el avión, sino también de varias personas que se encontraban dentro del lugar.

Videos captados por cámaras de seguridad muestran el despegue y el descenso abrupto del avión, aunque el impacto no es visible. En su lugar, una enorme nube de humo y fuego se eleva rápidamente. Cabe mencionar que, entre las víctimas mortales, también se reportaron estudiantes y personal médico que se encontraban en los edificios residenciales impactados por la aeronave.

¿Qué causó el siniestro?

Un hombre sobrevivió. Foto: @AlertaMundoNews

De las 242 personas a bordo, solo se ha confirmado que un pasajero sobrevivió, se trata de un hombre identificado como Vishwash Kumar Ramesh, un ciudadano británico de 40 años que estaba sentado en el asiento 11A. El hombre fue rescatado de entre los restos por los servicios de emergencia y actualmente se encuentra hospitalizado con múltiples lesiones. “Había cuerpos a mi alrededor (...) alguien me metió en una ambulancia”, contó a la prensa local antes de ser llevado al Hospital Civil de Asarwa, donde recibe atención médica.

Los investigadores han comenzado a analizar las posibles causas del accidente. Expertos en aviación barajan dos hipótesis principales, una posible falla simultánea en ambos motores, o el impacto con aves poco después del despegue. Pilotos experimentados de la India, entrevistados para medios locales, han revisado los videos disponibles y coinciden en que el avión no logró alcanzar el empuje necesario para ganar altitud, lo que explicaría el descenso rápido y el posterior choque.