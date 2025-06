Niña de 9 años pierde la mano tras brutal ataque de tiburón en playa de Florida

Una menor de edad, identificada como Leah Lendel, sufrió un trágico accidente mientras se encontraba nadando junto a sus hermanos en las playas de Florida, el pasado 9 de junio. Las primeras versiones indican que la joven se encontraba adentrada en el mar cuando fue atacada por un tiburón, hecho que le despedazó la mano.

Ante los gritos de gritos de auxilio, testigos se aproximaron al agua y se percataron que un animal salvaje estaba encima de ella. Rápidamente, un pequeño grupo de personas se adentraron al agua para alejar al tiburón de la pequeña estadounidense.

Según los testigos de un bañista, el grupo logró alejar separar al animal de Leah, quien fue trasladada a la costa para contactar a servicios de emergencia y darle atención médica. No obstante, aseguraron que no lograron avistar al tiburón, aunque la herida coincidía con una mordida del cetáceo.

Familia de Leah ha reunido más de 20 mil dólares

Testigos salvaron a la niña de ser devorada por tiburón

"Vi un tiburón encima de la pequeña así que saltamos al agua y lo alejamos de ella", compartió uno de los testigos para medios locales.

Leah fue trasladada a bordo de un helicóptero a un hospital cercano a la Playa de Boca Grande. Pese a que los servicios de emergencia arribaron pronto a la escena del accidente, personal médico determinó que la gravedad de las lesiones requería traslado hospitalario inmediato.

Leah sufrió un brutal ataque de tiburón

Testigos confirmaron para medios de comunicación que la niña recibió un torniquete hecho a mano de playeras en su mano para detener el sangrado. Durante su intervención quirúrgica, los médicos lograron reinsertar la mano de la pequeña en su sitio, hecho que calificaron los familiares como "milagroso".

Debido a los numerosos gastos médicos, la familia de Leah publicó una recolección de fondos en la plataforma de Go Fund Me, con el fin de solventar el tratamiento de Leah. Hasta el momento, han reunido más de 27 mil dólares a través de 181 donaciones, y su objetivo es llegar a 80 mil dólares. Su familia solicitó, en caso de no poder donar, compartir la publicación para reunir la mayor cantidad de fondos posibles.

"Pese a que estamos agradecidos que Leah sobrevivió, el viaje que se avecina será largo y lleno de sanación física y emocional. Tendremos una abundante cantidad de gastos médicos, sin mencionar los tratamientos posteriores que necesitará: posibles cirugías, terapia física y asesoramiento", publicaron los familiares desde Go Fund Me.

