La pesadilla de Rodrigo causa indignación al ser condenado por error

El caso de Rodrigo Rodríguez Canoel ha causado indignación en Colombia por la manera como el sistema judicial sudamericano le dictó sentencia por culpa de uno de sus primos que suplantó su identidad durante un crimen, indicó el acusado.

Rodrigo lucha por recuperar su libertad que afirma le fue arrebatada de manera injusta y cada día se complica por el lento proceso judicial con las trabas de la burocracia, un caso que expone la facilidad que hay en Colombia para poder suplantar identidades al aprovechar las fallas que hay en los procesos de identificación y verificación.

La familia de Rodrigo afecta de una manera irreparable a su familia por el tiempo que ha pasado en prisión sin que exista una impartición de justicia clara donde el acusado enfrenta una incertidumbre sobre la fecha de su posible libertad que ve lejana.

El caso de Rodrigo Rodríguez Canoel se hizo mediático

Rodrigo Rodriguez purga condena por homicidio. Foto: El Tiempo

Rodrigo fue sentenciado en Cartagena y desde entonces varias organizaciones de derechos humanos así como abogados se han unido a la causa de Rodríguez Canoel, quienes exigen una revisión exhaustiva del caso y garantizar que se haga justicia, de acuerdo con El Tiempo.

La defensa de Rodrigo Rodríguez trabaja arduamente para seguir juntando pruebas para poder dejar en libertad al acusado mientras la presión de la opinión pública va en aumento al hacerse mediático el caso por la exposición que ha tenido la situación.

Rodrigo fue acusado de haber cometido un asesinato que llevó a cabo su primo que se hizo pasar por él en enero de 2020. Tras el asesinato, el primo de Rodrigo entregó su identificación pero tenía la cédula de identificación del ahora acusado, por lo que el proceso legal terminó por procesarlo.

Rodrigo recordó cómo comenzó el calvario: “Me pidieron la cédula, la revisaron, y me dijeron que tenía una orden de captura. No entendía nada. Nunca he tenido un arma, y jamás me han capturado”, aseguró para el medio citado.