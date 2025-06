Golpeaba a su hijo y a su esposa en plena calle, pero terminó baleado por su vecino: VIDEO FUERTE

Un hombre fue captado en video golpeando a su hijo de tan solo 10 años de edad, así como a su esposa en plena calle, sin embargo, no imaginó que terminaría baleado por uno de sus vecinos, quien intervino de esta drástica manera para detener las agresiones, por lo que, como era de esperarse, este caso se hizo viral en plataformas digitales, donde se generaron todo tipo de opiniones al respecto.

Estos hechos ocurrieron la noche del pasado sábado 7 de junio en la calle Castelli de la localidad de El Talar en Tigre, Buenos Aires, Argentina y en las imágenes que circulan en plataformas digitales se puede apreciar que un hombre golpeó en repetidas ocasiones a su hijo de 10 años utilizando un cinturón.

En las imágenes que circulan en redes sociales se puede ver que el sujeto que fue identificado como Joaquín Paré le propina múltiples cinturonazos a su hijo para obligarlo a meterse a su domicilio mientras le grita y ante esta situación algunos vecinos de asoman desde sus puertas, sin embargo, nadie se atrevió a intervenir.

Según los reportes de distintos medios locales, tras golpear a su hijo en plena calle, el agresor decidió repetir la escena, pero con la madre del menor y fue aquí donde algún vecino decidió intervenir para detener la dramática escena de violencia intrafamiliar y para ello utilizó un arma de fuego, con la cual, le disparó a Joaquín Paré en la zona abdominal para después huir de la zona.

Tras recibir el impacto de bala, se solicitó la presencia de una ambulancia, la cual, se encargó de trasladarlo a un hospital donde recibió atención médica, sin embargo, la lesión no fue de gravedad y tras haber sido dado de alta y haber rendido su declaración de lo sucedido quedó detenido por violencia intrafamiliar, así como por lesiones, por lo que quedó bajo el resguardo de las autoridades, no obstante, se informó que el sujeto intentó minimizar la situación al declarar: “Me equivoqué. Fueron unos cintazos, nada más”.

Según fuentes policiales, la esposa del sujeto detenido acudió ante las autoridades para denunciarlo formalmente por haberla agredido, así como a su hijo de 10 años, cabe mencionar que, por temas de seguridad, las identidades de las víctimas no se dieron a conocer.

Por otra parte, es importante mencionar que, la policía de Buenos Aires informó que todavía no tienen identificado al vecino que disparó en contra de Joaquín Paré, sin embargo, ya se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para poder deslindar responsabilidades, no obstante, el caso dividió opiniones en redes sociales pues mientras algunos sugieren que ya no se investigue a este “vecino justiciero”, otro sector pide que sea castigado por las autoridades pues también podría representar un riesgo para la sociedad.