La desgarradora despedida a Nyny Montaña, empresaria hallada muerta en un refrigerador: "mi corazón tiembla, jefecita"

Familiares, amigos y conocidos de Nyny Montaña, la empresaria colombiana que fue encontrada sin vida en el refrigerador de un restaurante, han utilizado las redes sociales para rendirle homenaje a la joven emprendedora y para despedirse de ella con emotivos y desgarradores mensajes. Así lo han hecho Tatiana Montaña, hermana de la víctima, y Delmy De León, una amiga cercana a la mujer, quienes han expresado su sentir en plataformas como Facebook.

En el caso de Delmy, una de las amigas de Nyny, ella ha compartido fotografías de la empresaria con emotivos mensajes, donde destaca que Montaña era muy trabajadora y estaba comprometida con ayudar a las personas que lo rodeaban, así como con el empoderamiento femenino, pues creía que las mujeres eran capaces de lograr sus sueños. Aunque no se ha dado a conocer que tipo de relación tenían ambas mujeres, los mensajes de Facebook parecen indicar que ambas llegaron a trabajar juntas.

"Mi corazón tiembla y esta en pedacitos. Me enseñaste a trabajar duro, a no rendirme como mujer, a darme cuenta lo fuerte y lo lejos que puedo llegar, a no dejarme de nadie por que somos valientes. Me tendiste tu mano cuando más te necesitaba, me abriste tu corazón y me diste tu confianza, siempre estarás en mi corazón. Llegaste en un momento de mi vida en el que te agradezco todo tu apoyo incondicional, esa humildad, esa alegría esos consejos y tu mano amiga que me ayudo a levantarme. Te voy a extrañar mucho mi jefecita", se lee en el mensaje de Delmy.