Captan dramática detención de mujer turista en EU y dejan sola a su hija llorando en la calle

Una turista de Chile fue detenida en calles de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos por agentes del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas). Durante su arresto, la mujer solicitaba que la dejaran ir porque estaba sola con su hija de 12 años de edad.

Sin embargo, los agentes del ICE no hicieron caso al pedido de la turista sudamericana y procedieron a llevarla en contra de su voluntad sin importar que la menor de edad se quedara sola y sin conocer las calles ya que iba como turista mientras acompañaba a su madre.

El momento de la detención fue captado por una de las personas que estaba cerca del lugar, quien sacó su teléfono celular para comenzar a grabar la detención ante el asombro de la mujer que iba acompañada por un hombre.

Durante la detención de la turista por parte de una oficial de la policía, su acompañante trató de ayudarla, pero rápidamente fue detenido por uno de los policías que lo empujó hacia atrás y fue exhortado a seguir su camino. Mientras la chilena era sometida por la uniformada.

La turista indicó a la mujer policía que la soltara ya que la lastimaba cuando trataba de neutralizarla al doblar sus manos contra su espalda. “Por favor, me está doliendo mucho”, se escucha decir a la chilena, pero la oficial no le presta atención y sigue con su trabajo.

La detenida insistió que estaba junto a su hija visitando la ciudad como turistas. En otro momento del metraje se ve a otro hombre que también fue capturado en las calles neoyorquinas por parte de los agentes del ICE y del Departamento de Policía de Nueva York.

“¡Mi hija, mi hija… My son, please! Mi hija, no la puedo dejar sola”: Turista chilena detenida por el ICE