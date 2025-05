Mujer embarazada es derribada por dos pitbulls al proteger con su cuerpo a su perro | VIDEO

Un momento de terror fue captado por cámaras de seguridad cuando una mujer embarazada de siete meses cayó en plena vía pública mientras intentaba proteger a su perro del ataque de dos perros pitbull que deambulaban sin supervisión. Afortunadamente, tanto ella como su bebé y su mascota resultaron ilesos.

El incidente ocurrió el barrio Castelo, en São Paulo, Brasil, cuando Thayná Santos, de 28 años, paseaba a su golden retriever, Aslan, cuando fueron sorprendidos por dos perros de gran tamaño, descritos por ella como “monstruos de pitbull”, que se aproximaron rápidamente sin que ningún dueño estuviera presente.

En los videos se observa cómo Thayná, al detectar el peligro, intenta cruzar la calle apresuradamente para proteger a su mascota, pero pierde el equilibrio y cae al pavimento, aún sujetando la correa de su perro. A pesar del susto, los perros no fueron agresivos y no se produjo ningún ataque.

Afortunadamente, la mujer embarazada y su mascota resultaron ilesos. Créditos: Tomada de video.

“Era desesperante”, contó la mujer en entrevista. “Tuve suerte de que no fueran perros agresivos. Si lo hubieran sido, ni mi perro ni yo estaríamos aquí contando esto”. La intervención de una automovilista y varios peatones fue clave para evitar que la situación se agravara.

El video muestra cómo, al ver la escena, una conductora detiene su vehículo y se baja a ayudar, seguida por otras personas que se encontraban en las cercanías. Más tarde, Thayná compartió su experiencia en redes sociales, expresando su preocupación por la falta de control de mascotas en la zona: “No quería pagar para ver cuál sería la reacción. Estaban sueltos, sin nadie. El dueño apareció después y ni siquiera pidió disculpas”.

Indignación por la falta de control animal

El caso ha generado indignación entre vecinos del barrio Castelo, quienes afirman que no es la primera vez que se reportan perros sin correa o supervisión en las calles. Las imágenes han reavivado el debate sobre la tenencia responsable de mascotas y el cumplimiento de las pitbullpitbull

Según el Código de Protección Animal del estado de São Paulo, los propietarios son responsables de mantener bajo control a sus animales en espacios públicos. Para razas consideradas potencialmente peligrosas, como los pitbulls, se exige el uso obligatorio de bozal y correa. Hasta el momento, el dueño de los perros no ha ofrecido ninguna disculpa ni ha respondido a los intentos de contacto del medio g1.

Solidaridad en medio del susto Thayná concluyó su testimonio agradeciendo la ayuda ciudadana: “Sentí miedo, pero también gratitud por personas que no me conocían y aún así se detuvieron a ayudar. Eso no se olvida”.