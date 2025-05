Jueza rompe en llanto al sentenciar al padre del niño Gavin Peterson que torturó hasta matarlo

La jueza Camille Niders de Estados Unidos fue captada luego de haber dictado sentencia a un hombre que fue acusado de tortura a su hijo de 12 años de edad al darle poca comida a propósito, hasta que finalmente el menor de edad terminó por perder la vida.

Gavin Peterson fue víctima de su padre quien fue sentenciado por homicidio y abuso infantil, toda vez que se dio a conocer que el niño era solamente alimentado con un trozo de pan con mostaza y menos de la mitad de una taza con agua.

Por lo anterior, Gavin Peterson tuvo un grave problema de desnutrición, además de que fue encerrado en su hogar. Dada su condición derivó que sus órganos colapsaron hasta que murió el pasado 9 de julio de 2024, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Webster.

Tras la muerte del niño de 12 años de edad, su padre Shane Peterson de 46 años, así como la madrastra de Gavin, Nichole Scott de 50 años y su hermano mayor, Tyler Peterson de 21, fueron arrestados por estar relacionados con la muerte del menor, y también fueron declarados culpables.

El duro mensaje que dijo la jueza Camille Niders y la hizo llorar

La jueza fue captada en el momento que dictó sentencia a Shane Peterson, y previo a declararlo culpable, la impartidora de justicia dedicó un mensaje al padre de Gavin a quien cuestionó su papel como padre y afirmó que ese título no lo merece.

“Tú eras el padre de Gavin. No creo que merezcas ese título ya más, pero no hay nada que se pueda hacer para cambiarlo. Es un caso que toca fibras sensibles”, afirmó la jueza quien no pudo contener las lágrimas al recordar por lo que pasó Gavin: