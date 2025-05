Tiktoker denuncia que le negaron el acceso a Notre Dame por "vestimenta inapropiada"; ¿qué llevaba puesto?

Una reconocida tiktoker mexicana denunció, en redes sociales, que no la dejaron ingresar a la iglesia de Notre Dame, en París, Francia. La protagonista de esta historia fue la creadora de contenido Lily García, quien acusó que acudió al recinto como parte de las actividades turísticas que tenía planeadas para la ciudad del amor, sin embargo, al tratar de entrar, personas de seguridad le habrían indicado que su vestimenta era "inapropiada", por lo que le negaron el acceso.

"Vine a la iglesia de Notre Dame y no me quieren dejar pasar. Dicen que mi outfit está muy inapropiado", sentenció la influencer en un video que posteriormente subió a redes sociales. En la misma grabación, García mostró a sus seguidores la ropa que llevaba puesta, la cual ella consideró que no era "inapropiada", esto en comparación con otras turistas extranjeras, las cuales llevaban atuendos similares al que ella estaba utilizando.

De igual manera, la creadora de contenido narró que tuvo que cubrirse con una sudadera para poder ingresar al recinto. Lily García comentó que también tuvo que taparse las piernas para que la dejaran ingresar a Notre Dame. Ya dentro de la iglesia, la influencer se mostró molesta, pues se percató que había más turistas con short y con la espalda descubierta, motivos por los cuales ella no habría podido entrar la primera ocasión que lo intentó.

Lily García muestra el look por el que le negaron la entrada a Notre Dame

Lily García mostró el look con el que no la dejaron entrar a Notre Dame. Foto: IG /

lilyxgarcia.

"Me hicieron cubrirme las piernas y también la parte de arriba, porque mi espalda era muy 'inapropiada'. No sabía que mi espalda estaba mal. Estuvo feo porque la chica me empezó a gritar horrible frente a todos, diciendo que estaba mostrando de más, pero muchas chicas iban con shorts igual, o más cortos, que el los míos y mostrando sus espaldas", escribió Lily García como parte de la descripción de su video, donde relató cómo fue que le negaron la entrada a una de las iglesias más famosas del mundo.

La titoker también mostró el look por el que le negaron la entrada a Notre Dame. En el clip se ve que la influencer llevaba puesto un short enterizo con espalda descubierta en color blanco. Al tratarse de un enterizo, dicha prenda estaba ceñida a su cuerpo. Hasta ahora, no está claro si esta fue la razón por la cual no la dejaron ingresar, o si fue la espalda descubierta, como Lily García menciona en su video. No obstante, tras cubrirse con sudaderas, la creadora de contenido logró entrar a la iglesia.

Surge debate por la ropa de la tiktoker

La creadora de contenido mostró su look completo. Foto: lilyxgarcia.

Finalmente, García lamentó la situación que vivió y aseguró sentirse "muy triste" con la actitud que mostró la persona que le pidió que se retirara del lugar: "me daba mucha ilusión entrar, pero me sentí muy triste", narró la creadora de contenido. En su cuenta de TikTok sus seguidores rápidamente le mostraron su apoyo e iniciaron un fuerte debate sobre si la influencer llevaba puestas prendas "inapropiadas", o si el personal del recinto exageró su reacción, puesto que algunas personas coincidieron, mientras que otras rechazaron que la tiktoker estuviera usando algo "inapropiado".

"¿Dónde están los reglamento?, porque yo nunca he visto reglamentos de vestimenta para entrar"; "Debe de aprender a vestirse para la ocasión"; "Lo que se le reconoce, es que tiene muy buena autoestima"; "Que deje de estar llorando y respete las reglas"; "¿Y será cierto que se lo prohibieron?"; "Tuvieron razón en no dejarla entrar así, se le marca todo"; "Su vestimenta es totalmente inapropiada", son algunos de los comentarios en el clip.