Jauría de perros callejeros ataca a niño de 5 años y lo dejan gravemente herido | VIDEO FUERTE

En plataformas digitales circula un video en el que se puede apreciar el momento exacto en el que un niño de tan solo 5 años de edad es atacado por una agresiva jauría de perros callejeros en las calles de la India y debido a la crudeza de las imágenes en cuestión en redes sociales se originó un intenso debate en torno al destino y tratamiento que deberían tener los canes responsables de la agresión.

Este desafortunado episodio ocurrió la tarde del pasado jueves 1 de mayo en la ciudad de Agra en Uttar Pradesh, India y la impactante escena fue registrada por una cámara de seguridad instalada en la propia cada del menor que fue ataco por una jauría conformada por al menos cinco perros callejeros.

El niño atacado por los perros callejeros solo estaba parado afuera de su casa. Foto: X: CronicaPolicial

Así fue el brutal ataque de una jauría de perros callejeros a un niño de 5 años

En la grabación difundida en redes sociales se puede apreciar que el niño de tan solo 5 años de edad, cuya identidad no fue revelada, se encuentra parado en medio de la calle, justo afuera de su casa, no obstante, de manera repentina comienza a correr para intentar resguardarse y detrás de él aparecen dos perros que rápidamente le dan alcance, lo tiran y comienzan a morderlo en distintas ocasiones.

Al brutal ataque se intentan sumar al menos tres perros más, sin embargo, en ese preciso momento dos hombres que se percatan de lo sucedido comienzan a lanzarles piedras para ahuyentarlos, lo cual, dio resultado pues soltaron al niño, quien de inmediato se puso de pie y corrió hacia su casa.

Un niño de cinco años fue atacado por una jauría de perros callejeros en la ciudad india de Agra. Transeúntes intervinieron justo a tiempo para rescatar al niño uD83EuDD14uD83DuDE27 pic.twitter.com/VbAMMQtU0n — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) May 6, 2025

De acuerdo con la información emitida por distintos medios locales, tras el brutal ataque de la jauría de perros callejeros, el niño de 5 años resultó con al menos 12 heridas en distintas partes de su cuerpo y se detalló que algunas de ellas requirieron de sutura, además, se informó que le aplicaron la vacuna contra la rabia, se espera que en las próximas horas se emita una actualización oficial sobre su estado de salud.

Destino de los perros agresores abre debate en redes

Como se dijo al principio de esta nota, el destino de los perros callejeros que atacaron al niño de 5 años de edad se convirtió en tema de debate en plataformas digitales pues mientras un sector sugiere que los canes sean capturados y posteriormente sacrificados otro sector se opone y hasta se han ofrecido para adoptarlos, sostienen que su agresividad no es por decisión si no por el entorno hostil en el que se desarrollan, por lo que consideran que merecen una segunda oportunidad de tener cariño de un dueño responsable.

El menor terminó con al menos 12 heridas tras ser atacado por una jauría de perros callejeros. Foto: X: CronicaPolicial

Por otra parte, es importante mencionar que, según la información difundida por medios locales, durante los últimos meses han incrementado los reportes de ataques de perros callejeros, por lo que dicha situación ya se está convirtiendo en un problema de salud y seguridad pública, por lo que se espera que las autoridades de Agra tomen medidas drásticas en torno a esta situación a la brevedad.