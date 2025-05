Este es el país de Sudamérica que será potencia mundial en Latinoamérica junto a México a partir de 2030

Según las proyecciones de analistas internacionales, un país sudamericano logrará un crecimiento económico significativo que lo catapultará al selecto grupo de las potencias mundiales para 2030, junto a México. El análisis, respaldado por informes de PricewaterhouseCoopers (PwC) y Standard Chartered, resalta que su crecimiento económico sostenido y el peso estratégico de sus mercados los posicionan como actores clave en el mapa global. Ambos países son fundamentales en las relaciones comerciales de potencias como China y Estados Unidos.

El estudio titulado "The long view: how will the global economic order change by 2050?" utiliza indicadores como el Producto Bruto Interno (PBI) y la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) para comparar economías de forma más equitativa. Según sus proyecciones, la nación sudamericana de Brasil junto con México se ubicarán dentro del top ten de las economías más grandes del mundo para 2030. De esta manera, consolidarán su relevancia regional e internacional.

México y Brasil se posicionan como potencias mundiales a partir del 2030. Fuente: Freepik

¿Por qué se convertirá este país en potencia mundial a partir de 2030?

Brasil alcanzará el octavo lugar en el ranking mundial con un PBI estimado en 4.439 billones de dólares, posicionándose como la economía más fuerte de Sudamérica. Por su parte, México ocupará el noveno puesto con un PBI de 3.661 billones de dólares, afianzando su influencia como una potencia emergente en América del Norte y con fuerte conexión con los mercados globales. El desarrollo proyectado para estos dos países, los coloca en una posición privilegiada en los próximos años.

Si bien otros países de América Latina también muestran signos de crecimiento, el nivel de desarrollo proyectado para Brasil y México los diferencia notablemente. Los expertos aseguran que ambos países tienen el potencial de ingresar en la categoría de "ricos" o "potencias económicas" en menos de una década. Ello les permitiría incidir más activamente en la toma de decisiones internacionales.

Brasil alcanzará el octavo lugar en el ranking mundial.

Fuente: Pinterest

Las proyecciones para 2030 señalan que las tres economías más grandes del mundo serán China, Estados Unidos e India, configurando un nuevo orden económico global. En ese contexto, la consolidación de Brasil y México como potencias económicas representa una transformación profunda que reconfigurará el papel de América Latina en la economía mundial. Según las proyecciones, los países latinoamericanos, tienen el potencial de estar entre las diez economías más grandes del mundo para 2030.